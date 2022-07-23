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【A股點睇】回應7月外資百億淨流出 官媒：不改股市長期向好

股樓投資 12:00 2022/07/23

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相對美股，自踏入7月中港股市表現走樣，6月的強勢消失得無影無蹤。其中，通過滬深股通流入的外資更出現資金流出的情況。據報道，7月以來A股北向資金流出超過200億元人民幣，扭轉過去連續數月淨流入的態勢，單是6月的淨流入便達到700多億元人民幣。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

內地《經濟日報》評論文章表示，北向資金的動向會影響市場情緒，但是決定A股走向的，歸根結底是中國經濟發展形勢。「一些投資者由此認為『北水（北向資金）救了A股』。這種邏輯是不成立的。恰恰相反，不是外資進來了，A股市場就變好了，而是中國經濟基本面預期向好，A股長期配置價值凸顯，疊加資本市場深化改革開放等利好因素，強烈吸引外資流入。」

【延伸閱讀】下半年展望：凱基溫傑推介6精選股 3大投資主題，請按【見下頁

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文章又指，從經濟周期看，全球主要經濟體陷入通脹，而我國經濟進入復甦階段，凸顯中國市場具備較強長期配置價值。這些利好因素將繼續吸引全球資金加大「中國資產」配置力度。「看經濟基本面，穩增長效應加速顯現，上半年中國多項經濟數據止跌回升、經濟景氣重回擴張區間，實體經濟融資需求回升，裝備智造、光伏、新能源汽車等新興產業增長強勁，這些亮點顯示出中國經濟增長具有強大韌性和活力。」

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

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撰文：林衛

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