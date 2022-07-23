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【北水追蹤】南下資金買貨細眉細眼 電動車板塊備受冷待

股樓投資 11:43 2022/07/23

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過去一周，港股高低波幅只得817點，十分「奄悶」，恒指收報20609點，向上看來阻力重重。同樣地，北水流向也是無甚睇頭，來自港股通的淨流入僅28.2億元人民幣，比上周增加15.6%。其實北水流向個別股份的數額一樣「細眉細眼」，啟示性比較有限。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

其中，「十億」級別的股份，只有騰訊控股（00700）一隻，一周淨買入17.6億元，其股價表現算是不過不失，累計微升2.2%，收報332元。至於美團（03690）只流入3.5億元，明顯不是北水的焦點所在。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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值得注意是，傳統派高息的舊經濟股，再度進入北水的射程範圍，中國移動（00941）有5.3億元進帳；中海油（00883）淨買入3.9億元，股價又跑贏大市，一周累漲5.7%，收報9.85元。然而，電動車板塊繼續被冷落，理想汽車（02015）、小鵬汽車（09868）淨賣出4.1億元和3.9億元，比亞迪（01211）亦流出4,211萬元，連吉利汽車（00175）都要捱沽，淨賣出3.1億元。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

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撰文：林衛

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港股通 港股 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 美團－W（03690） 中國海洋石油（00883） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700）

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