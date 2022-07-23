【美股點睇】Snap業績差暴挫近4成 綫上廣告放緩殃及社媒股

美國社交平台Snap（SNAP）因第二季業績差過預期，周五（22日）股價暴瀉，以接近最低位收計，報9.96美元，單日下跌39.1%。更重要是，Snap業績差又引發市場憂慮綫上廣告的前景，結果波及其他社交媒體股陪跌。

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分析指，社交媒體正面臨廣告收入持續放緩的局面。Snap第二季收入11.11億美元，按年增長13%，錄得淨虧損4.22億美元，比去年同期蝕1.52億美元，擴大幅度相當驚人，亦高於市場預期蝕3.4億美元。

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受Snap插水影響，大大打擊社交媒體股的氣氛。同日，Facebook母公司Meta（META）下跌7.6%，報169.27美元；Pinterest（PINS）挫13.5%，報18.11美元。另廣告收入非常吃重的Google母公司Alphabet（GOOG）也下跌5.8%，報108.36美元。

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撰文：林衛