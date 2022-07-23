飛鶴發盈警 料上半年少賺最多42%

奶粉產銷商中國飛鶴(06186)發布盈警，預計上半年錄得收益介乎約95億至98億元（人民幣．下同），較2021年同期（約115億元）減少約14.9％至17.4％；期內利潤料介乎約22億至25億元，較2021年同期（約38億元）減少約33.4％至42.4％。

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飛鶴表示，上半年收益預期減少主要由於中國內地出生率下降；及為給消費者提供更好的產品體驗，集團於2022年實施了「新鮮」戰略，進一步降低星飛帆等產品的渠道庫存、保持貨架產品較高新鮮度，並且對分銷渠道之整體儲存水平實行更嚴格的控制。而利潤預期減少主要由於嬰幼兒配方奶粉產品收入的減少。

集團又稱，儘管上半年收益及利潤有所下滑，管理層對於2022年全年持續保持領先的市場地位充滿信心。下半年將持續推出新產品，以滿足消費者需求。其中包括已通過新國標配方註冊的星飛帆及星飛帆卓睿產品及成人功能性奶粉產品。

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