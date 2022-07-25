【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單

外資大行之一的法巴近日發表第三季亞太區首選股份名單，其中獲列入名單的股份包括21隻本港和內地上市的股份，以及美國上市的中概股。該行較早前預期，今年下半年看好A股多於H股，料A股或能優於大市，因Ａ股受環球市場因素影響較少，相反Ｈ股則較受影響，估計Ａ股也可受惠於中國政府推出的支持政策，預計短期內Ａ股及Ｈ股的差價有機會繼續擴大。

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法巴亞太區第三季首選股份名單：

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另外，法巴近日發表報告預計內地爛尾樓事件或抑制購房者情緒，令內地政府對預售託管帳戶施加更嚴格控制，並增加內地房企的流動性壓力，投資者目前對銀行的信心極低，這也是由不同事件驅動的，包括河南村鎮銀行事件、信託產品糾紛、按揭問題等。該行估計內銀住宅按揭貸款的違約可能性很低，惟停止還貸事件反映了民營房企面臨的流動性挑戰和消費者信心疲軟，相信這可能導致銀行財富管理業務復甦乏力，尤其是私人銀行。

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