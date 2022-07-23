ESR投得葵涌地皮 將開發冷凍倉儲物流項目

物流設施營運商ESR(01821)日前落實，收到港府地政總署的函件確認接納，其以約52.5億元地價承投新界葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界物港用地，集團將以內部資源及外部融資支付。該土地面積約5.5萬平方米，可建樓面總面積上限為13.8萬平方米。

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ESR指出，市場普遍認為，該土地是發展現代物流業之黃金地段，所有現代化倉庫均匯聚於此。鑒於土地的高知名度及優越位置，收購將為集團帶來戰略價值，提升集團於全球主要門戶物流市場之戰略地位。集團於新聞稿表示，計劃開發一座7層高的現代物流設施的冷凍倉儲及物流項目，並且計劃成立基金，和夥伴共同開發有關項目。

葵涌物流項目是ESR在本港的第二個新經濟投資項目。較早前，集團旗下的葵涌光輝凍倉（二）全幢工廈，已獲批改裝為數據中心，工程預計於明年第二季開始。

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