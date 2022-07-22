【分析｜視頻股】快手曾升近半成　獲滙豐環球研究上調目標價至100元　大摩上調快手收入和利潤率預期

內地短視頻平台快手 （01024） 下月底公布第二季業績，多家大行發表報告，其中滙豐環球研究更上調對快手的目標價，由此前的90元，提升至100元。快手股價今曾升4.7%，見86.3元，收市仍升3.3%，報85.1元。

滙豐研究：將未來兩財年對快手盈利預測提升3%至18%

滙豐環球研究報告指，快手於廣告、電商及直播業務實現較強勁復蘇，而且在更好的成本控制下，降低了收入分成比例，故將2022及2023財年的營業額預測提升1%至4%，將該兩財年的盈利預測提升3%至18%。報告認為，今年616購物節是該公司的商家廣告消費的轉捩點，閉環的電商和品牌廣告在第二季有雙位增幅。廣告定價較弱，但按季表現穩定，6月、7月收入按年僅單位數跌幅，故將該公司的廣告收入增長預測上調，料今年第三季、第四季分別有10%、13%增長。

電商方面，該公司網站成交金額（GMV）增長勢頭於第二季內明顯改善，該行認為該公司的第三、四季的GMV按年增長，會分別提升至增長27%、32%，推動2022財年GMV達到9000億元人民幣。直播方面，該行上調今年該方面收入預測，料為按年增長7%。繼續預期直播業務在第四季收支平衡。

報告預計，快手第二季營業額按年增長9%，廣告收入料按年增9%，GMV料按年增25%，直播收入按年增11%。

大摩：快手與抖音的DAU差距縮小

摩根士丹利發表報告，上調快手今年收入和利潤率預期。預計第二季總收入210億元人民幣，按年增長9%，由廣告108億元人民幣、電商20億元人民幣和直播81億元人民幣所驅動，非國際財務報告準則淨虧損30億元人民幣，按年少36%，意味淨利率為-14.5%。

大摩料今年第二季度快手的日活躍用戶（DAU）為3.46億，按年增長18%，較第一季度的按年增長17%略加快，這主要是受更強的用戶留存率、內容（小遊戲、電子商務、體育等）的推動，而且增量用戶組合也偏向於高階城市。7月初，增長勢頭依然強勁，進一步縮小了快手和抖音的DAU差距。

大摩將今年快手虧損預測，收窄至12%，且微調明年和後年的預測，料今年下半年增長加快，及較早見到盈利能力。該行維持對快手超配評級、目標價維持100元。

小摩：預期商家對快手的廣告需求第三季逐步回復

摩根大通報告也提到，616購物節推動下，快手的電商銷售表現具韌性，預計第二季電商GMV達1820億元人民幣，按年增25%。該行預期公司的電商在未來兩年增長勢頭來自電商用戶更進一步的滲透率、算法進一步改進使以使用戶需求與合適的產品相匹配。該行預期第二季快手在廣告收入按年增長會是最小的季度，但料第三季度外來商家的廣告需求逐步回復。該行對快手予以超配評級，目標價維持120元。

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編輯：胡學能