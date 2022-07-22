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【大行報告】內地經濟疲弱資源價格上漲 水泥股被看淡 海螺水泥股價創近5年低位

股樓投資 23:43 2022/07/22

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內地經濟放緩，尤其樓市下滑導致水泥需求疲弱，令近期水泥股呈跌勢，其中海螺水泥 (00914)股價四連跌，周五（22日）股價曾低見31.15元，創劌5年低，收市報31.55元。至於中國建材（03323）則終止四連升，股價低見7.71元創逾4個月低，收市報7.76元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

大行業於水泥股前景亦未見樂觀，摩通發表報告指，疫情及樓市下行導致內地水泥需求疲軟，加上煤炭價格高企令每噸水泥毛利空間降及市場對價格戰擔憂，令年初至今內地水泥股累跌14%，跌幅高於同期國指表現。此外，踏入7月中旬，水泥出貨量和價格數據仍令人失望，考慮到季節性因素，該行預計近期需求不會出現反彈。假設內地沒有再實施封城措施，預期復甦將於今年末季才會出現。因此，該行將水泥股今明兩年盈測普遍下調13%至52%，目標價普遍削5%至15%，最新給予中建材、海螺水泥及華潤水泥目標價分別為13元、46元及6元。

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此外，麥格理亦指，截至7月14日止內地買家拒付房貸事件已蔓延至超過230個項目，涉及逾20個地區。此外，即使在「斷供」事件發生前，本月首星期30大重點城市合約銷售額已按年下跌44%，認為內地房地產市場去產能負面結構性影響被低估，或將導致水泥產能過剩的時間延長，加上每噸水泥毛利已降至39元人民幣，低於2015年至2016年所創歷史低位，故調低海螺水泥及華潤水泥未來3年盈測18%、9%、10%及20%、15%、11%，目標價分別削近11%及17%至分別25元及4.23元，評級均為「跑輸大市」，並將海螺水泥納入該行沽售名單。

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記者：張以正

 

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華新水泥（06655） 華潤水泥控股（01313） 中國天瑞水泥（01252） 亞洲水泥(中國)（00743） 東吳水泥（00695） 山水水泥（00691） 海螺水泥（00914） 建材水泥股 IPO 港股

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