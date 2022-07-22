【大行報告】內地爛尾樓事件或抑制買房者情緒 法巴料內銀住宅按揭貸款違約可能性低

內地爛尾樓問題持續發酵，外界擔心影響宏觀經濟環境。法巴近日發表報告預計內地爛尾樓事件或抑制購房者情緒，令內地政府對預售託管帳戶施加更嚴格控制，並增加內地房企的流動性壓力，投資者目前對銀行的信心極低，這也是由不同事件驅動的，包括河南村鎮銀行事件、信託產品糾紛、按揭問題等。

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法巴估計內銀住宅按揭貸款的違約可能性很低，惟停止還貸事件反映了民營房企面臨的流動性挑戰和消費者信心疲軟，相信這可能導致銀行財富管理業務復甦乏力，尤其是私人銀行。

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此外，該行考慮到2022年與財富管理相關的收入增長放緩，適度下調了兩家零售銀行為主內銀的公允價值估計，其中把招商銀行（03968）目標價由70元下調至68元。

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記者：張以正