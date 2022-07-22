▲ 金管局起推人幣流動資金安排優化措施 7月27日起生效

金管局公布，將推出人民幣流動資金安排優化措施，7月27日起生效。金管局提供的日間和隔夜人民幣資金總額，分别將由原來的100億元人民幣，增加至200億元人民幣。

適用於隔夜回購協議的回購利率，亦會由改為最近3次隔夜人民幣香港銀行同業拆息定價的平均數加25點子，而最低回購利率水平也降至0.25厘。

隔夜流動資金安排的運作時間也會延長，由原來的下午6時，延長至人民幣即時支付結算系統（人民幣RTGS系統）的終止時間，即下一公曆日的上午5時。

對上一次銀行運用金管局人民幣流動資金安排為2020年10月13日，市場對離岸人民幣需求旺盛，抽緊市場流動性，當日日間回䐟協議曾動用98億元人民幣。

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編輯：陳韻妍