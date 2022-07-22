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金管局起推人幣流動資金安排優化措施　7月27日起生效

股市 22:52 2022/07/22

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金管局起推人幣流動資金安排優化措施　7月27日起生效

金管局公布，將推出人民幣流動資金安排優化措施，7月27日起生效。金管局提供的日間和隔夜人民幣資金總額，分别將由原來的100億元人民幣，增加至200億元人民幣。

適用於隔夜回購協議的回購利率，亦會由改為最近3次隔夜人民幣香港銀行同業拆息定價的平均數加25點子，而最低回購利率水平也降至0.25厘。

金管局阮國恒：內地爛尾樓斷供潮憂慮對港銀資產質素有壓力　惟風險可控【下一頁】

隔夜流動資金安排的運作時間也會延長，由原來的下午6時，延長至人民幣即時支付結算系統（人民幣RTGS系統）的終止時間，即下一公曆日的上午5時。

對上一次銀行運用金管局人民幣流動資金安排為2020年10月13日，市場對離岸人民幣需求旺盛，抽緊市場流動性，當日日間回䐟協議曾動用98億元人民幣。

相關文章：【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言

相關文章：【港元拆息分析】1個月HIBOR升穿1厘、經絡：H按利息年底或見3厘　與美元拆息息差未收窄、金管局接錢壓力仍在（第二版）

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編輯：陳韻妍

中國市場 外滙 拆息 香港金融管理局 香港 人民幣

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