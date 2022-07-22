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【恒大危機】恒大：擬向恒大物業轉讓資產以償還134億被強制執行存款　中國恒大CEO及CFO均因事件被辭任

股市 23:48 2022/07/22

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中國恒大 （03333） 及恒大物業 （06666） 發公告，回應恒大物業3月時指於審核去年度財務報告過程中，發現有約134億元存款，為第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行。中國恒大指，據獨立調查委員會初步獨立調查所得的資訊，該質押相關的貸款透過第三方劃轉回流至集團，用作集團的一般營運，集團正與恒大物業商討償還該質押款項的方案，主要透過集團轉讓資產予恒大物業，抵銷相關款項；待有關償還方案落實後，將發出進一步公告。

恒大物業自爆134億人幣存款遭強制執行　恒大3股限期前無法公布業績【下一頁】

134億元質押涉及三組存單質押，其中包括20億元的存單質押擔保貸款已於2021年3月到期並已償還，相關的存單質押已被解除。另外兩組存單質押，涉及87億元的存單質押擔保，以及27億元的存單質押擔保，兩者均因借款方未能還款，被強制執行。

涉事6名董事被董事會決議辭任

中國恒大指，根據初步調查資料，執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼首席財務官潘大榮，及子公司恒大集團的執行總裁柯鵬參與了上述安排，董事會決議要求該等人士辭任職務。中國恒大另委任肖恩為行政總裁，錢程為首席財務官。

恒大及恒大物業：考慮委任內控顧問

另外，恒大物業董事會主席兼執行董事甄立濤，及另外兩名董事趙長龍及安麗紅也涉及安排，為保證風險控制及內控改進，董事會亦決議要求該等董事辭任。

中國恒大及恒大物業均指，據初步獨立調查所得資訊，將考慮委任內控顧問，對公司的內控及風險管理系統作全面評估。

更多【內房危機】消息    

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編輯：葉志偉

港股 中國恒大（03333） 恒大物業（06666） 中國

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