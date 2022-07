【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撒哈拉沙漠化石 萬年前曾是河床

北非摩洛哥的撒哈拉沙漠,是世界最大的沙質荒漠;據說在上一個冰河時期,撒哈拉還不是一個沙漠,而形成這塊沙漠大約是250年以前的事情。

所以,上一個冰河時期,沙漠是有河流中的動物,如魚及鱷魚等,甚至也發現恐龍的化石。

記得初次到摩洛哥探訪穆罕默德時,他開車進入撒哈拉沙漠的公路時,不難發現周邊有不少化石放在路旁,而矮小的山群,也有大少不一的化石的圖案或文字,原來這是商店希望旅客光顧的標示。

該次穆罕默德曾開車進入撒哈拉沙漠中心點,探訪了當地遊牧民族,及到達一座極荒漠的沙地,地上有大量的化石,初時不以為意,經穆罕默德解釋後,原來地上的石面是魚、蝦類的化石,在不個絕無生機的沙漠,曾是活躍的河流,還有生活着的動物,真是出乎意料之外。

而這裏有不少商販售賣化石的記念品,有些為了買好的價錢,會將大塊化石進行加工,打磨而成製做桌及椅等等。

有機會到來摩洛哥旅遊,在餐廳用餐時,不難看見這特色的化石枱面餐桌。

此外,沙漠玫瑰在這裏也頗受歡迎的記念品,因為沙漠玫瑰也是誕生於河床之中,經過岩漿冷卻、自然日曬等等變遷形成,在特殊的地質形成千姿百態的玫瑰,由於沙漠玫瑰石有一瓣瓣石瓣,逼真地組成玫瑰花瓣,所以被名為「沙漠玫瑰」。

有誰想到沙漠萬年前曾是活躍的河流,一片綠草如茵土地呢 !

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

