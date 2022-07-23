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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撒哈拉沙漠化石 萬年前曾是河床

名人薈萃 09:20 2022/07/23

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北非摩洛哥的撒哈拉沙漠，是世界最大的沙質荒漠；據說在上一個冰河時期，撒哈拉還不是一個沙漠，而形成這塊沙漠大約是250年以前的事情。

所以，上一個冰河時期，沙漠是有河流中的動物，如魚及鱷魚等，甚至也發現恐龍的化石。

記得初次到摩洛哥探訪穆罕默德時，他開車進入撒哈拉沙漠的公路時，不難發現周邊有不少化石放在路旁，而矮小的山群，也有大少不一的化石的圖案或文字，原來這是商店希望旅客光顧的標示。

該次穆罕默德曾開車進入撒哈拉沙漠中心點，探訪了當地遊牧民族，及到達一座極荒漠的沙地，地上有大量的化石，初時不以為意，經穆罕默德解釋後，原來地上的石面是魚、蝦類的化石，在不個絕無生機的沙漠，曾是活躍的河流，還有生活着的動物，真是出乎意料之外。

 

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

而這裏有不少商販售賣化石的記念品，有些為了買好的價錢，會將大塊化石進行加工，打磨而成製做桌及椅等等。

有機會到來摩洛哥旅遊，在餐廳用餐時，不難看見這特色的化石枱面餐桌。

此外，沙漠玫瑰在這裏也頗受歡迎的記念品，因為沙漠玫瑰也是誕生於河床之中，經過岩漿冷卻、自然日曬等等變遷形成，在特殊的地質形成千姿百態的玫瑰，由於沙漠玫瑰石有一瓣瓣石瓣，逼真地組成玫瑰花瓣，所以被名為「沙漠玫瑰」。

有誰想到沙漠萬年前曾是活躍的河流，一片綠草如茵土地呢 !

    點擊圖片放大
    +2

 

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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