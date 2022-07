【玄人‧峰語@iM網欄】系統性風險 一場無可避免的世局遊戲

上期已跟大家分析過個人命格及風水上的「系統性風險」及「非系統性風險」,其實,我們面對世運的交接,也是系統性風險被引發出來的挑戰。在《玄人峰語》百多期的文章中,我多次提及由八運交接九運的兩三年中,我們會面對一個動盪不安的世局,好多事情絕對會超出你們的想像,這就是因為潛藏已久的系統性風險,在短短兩三年間一次過引動出來。

背後原因,是當一個世運當運時(如八運,艮卦),它的正面事情會全面地引發出來,而負面的問題會被潛藏著,但當世運隨著時間過去,潛藏的問題就會被引發出來。要知道,問題本身是存在的,只是因為運勢影響是延後出現。換言之,在短短時間內要將二十年來存藏的問題一次過引發出來,威力可想而知。因此,疫情也好、世界亂局也好,世人沒法逃避。之前我講過,如以地運計算,2017年已進入了九運,2024年則是天運入九運,因此於2017年時開始入氣時,世運已預先做了預演,將整個世運交接期拖長了,因此所謂負面問題已分段式出現,變相也減低了這兩三年的交運的殺傷力,不過,,單是目前的狀態,已教人不好受。



幾年前曾經有朋友們跟我聊天,他們不約而言表示八運當運真好,做生意也好、打工也好、炒賣投資也好,總算叫順心順意,人人豐衣足食,相信沒有人會想改變這狀態。當其時我的說法是,友人們看的是世局的部份,而且,這個所謂好的狀態,不是我們會否改變,而是要變時,是一下子變天的,沒時間給你做準備,好像玩開的遊戲規則突然改變。



事實上,2008年金融海嘯後,許多人都認為經濟世界末日,殊不知衍生一個量化寬鬆環境,造就了一個低息、低實體經濟增長,卻是投資市場牛市的黃金十年(也是八運艮卦的特色)。不過,大家也沒想過,小小的一粒的新冠病毒,可以反轉整個地球,令世界經濟急剎車、物流供應短缺,運輸成本上漲……等問題。還不止這些,俄烏戰事的出現、西方圍堵中國的部署、中國本身的超緊縮的抗疫及經濟政策……等,基本上好像是全方位對世界過去黃金十年進行一場反轉式的大報復一樣。



我常常掛在口邊的一句,當好運時,即使時發生負面誘因,最終也會迫你行條好路;失運時,那怕是精心去計劃一件好事,最終都會是萬劫不復的伏線。因此,為何這兩年我的大方向都是叫人去守,不要有太多的大動作,目的就是無數情理之內,意料之外的事情會發生,殺你一個措手不及。要知道,這一刻我們面對世代的系統性的風險,演變至今日已是回不了頭。當然,身邊仍有些人在這幾年仍愈造愈好,這是因為他們本身的超強運勢使然,但只可以說是寥寥可數的例子。

