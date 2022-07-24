  • 30°C
香港時間 : 2022724日 (日) 09:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】免費補習天地 參與跟捐款同樣重要

名人薈萃 09:00 2022/07/24

分享：

分享：

做公益是「有錢出錢，有力出力」。富豪跟企業可以慷慨解囊，巨額捐款。但年青人剛出社會工作，應該把錢存起來或投資，而不是捐款。應該用自己的能力付出，養成善行的舉動，為社會出力，同時可以吸取經驗和結交朋友。以實際行動幫助慈善機構團體，付出愛心，影響力難以用金錢去評估。

現今約四成的企業，在推動或鼓勵員工參與公益活動，有個朋友受到公司的鼓勵後，開始在「陳校長免費補習天地」幫學生補習英語，我開始接觸這個慈善機構。

電話︰3621 0925

電郵︰info@hkcnc.org.hk

地址︰香港九龍長沙灣大南西街609號永義廣場20樓C室 (近荔枝角港鐵站B1出口)

 

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

陳校長免費補習天地成立於2011年，是香港政府認可的非牟利慈善機構。創辦人陳葒校長，曾任直資中學校長，感慨學校本應是培養個性的地方，可現在都成了製造樣板的工場，忽略了弱勢學生。在香港教育制度內，有一群家境貧困的青少年，因學習能力或個人性格等原因，被學校摒棄於校門之外；即使仍身處校園，也無法得到合適、有效和公平的學習支援。

陳校長毅然辭去校長一職，放棄百萬年薪，創立「陳校長免費補習天地」，專為基層貧困學童提供免費補習服務和其他教育支援。為這一群被忽略、求助無門的學童，提供一個平等的學習機會！

一對一補習程序

透過召集社會各界有心人士，加入義務導師行列，為有經濟困難的弱勢學童提供完全免費的學習支援，服務範圍包括︰一對一補習

、學前班、小組學術班。 還有才藝課程如樂器班、攝影班、美術畫班等。另外還有課外活動， 如戶外參觀、親子工作坊、英語夏令營等。

義師招募：

只要符合以下條件，便可登記成為義師，為有需要的同學提供免費一對一補習服務︰

-高中畢業或以上學歷

-沒有性罪行定罪記錄

-具備一顆公義之心，有熱誠、愛心、耐性和包容

-願意一星期付出一小時的補習時間，並持續服務最少三個月

登記網址：

https://www.instantec.com/eoe.web/applyTutor.aspx

個人的力量或許很微小，但也能創造出不同凡響的影響，足以改變一個弱勢學生的命運。希望大家都能加入，把自身的才能與公益目標結合在一起，義師可因應自己的能力和喜好，選擇任教的科目和年級。不管是捐款還是參與，只要能真正幫助到別人，就是一種幸福。

從小參與，並養成善行的舉動，為社會出力，成為一個忠實的推動和支持者。

 

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年
2022/07/17
【山地悠遊人生@iM網欄】從助學到綜合援助 苗圃行動30年
【山地悠遊人生@iM網欄】克羅地亞 藍洞秘境
2022/07/10
【山地悠遊人生@iM網欄】克羅地亞 藍洞秘境
【山地悠遊人生@iM網欄】酒店中的神壇-Aman 安縵
2022/07/03
【山地悠遊人生@iM網欄】酒店中的神壇-Aman 安縵
【山地悠遊人生@iM網欄】 白色狂熱 清爽嫩滑白蘆筍
2022/06/26
【山地悠遊人生@iM網欄】 白色狂熱 清爽嫩滑白蘆筍
【山地悠遊人生@iM網欄】華人裏最有錢的群體 溫州人在歐洲
2022/06/19
【山地悠遊人生@iM網欄】華人裏最有錢的群體 溫州人在歐洲
畢業 課外活動

下一篇文章

湯文亮：不劏正生蛋的母雞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%
【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%
【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售
【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【理財智慧】點解要買儲蓄保險 一文了解零存整付儲蓄方法
【理財智慧】點解要買儲蓄保險 一文了解零存整付儲蓄方法
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款