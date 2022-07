【山地悠遊人生@iM網欄】免費補習天地 參與跟捐款同樣重要

做公益是「有錢出錢,有力出力」。富豪跟企業可以慷慨解囊,巨額捐款。但年青人剛出社會工作,應該把錢存起來或投資,而不是捐款。應該用自己的能力付出,養成善行的舉動,為社會出力,同時可以吸取經驗和結交朋友。以實際行動幫助慈善機構團體,付出愛心,影響力難以用金錢去評估。

現今約四成的企業,在推動或鼓勵員工參與公益活動,有個朋友受到公司的鼓勵後,開始在「陳校長免費補習天地」幫學生補習英語,我開始接觸這個慈善機構。

電話︰3621 0925

電郵︰info@hkcnc.org.hk

地址︰香港九龍長沙灣大南西街609號永義廣場20樓C室 (近荔枝角港鐵站B1出口)

陳校長免費補習天地成立於2011年,是香港政府認可的非牟利慈善機構。創辦人陳葒校長,曾任直資中學校長,感慨學校本應是培養個性的地方,可現在都成了製造樣板的工場,忽略了弱勢學生。在香港教育制度內,有一群家境貧困的青少年,因學習能力或個人性格等原因,被學校摒棄於校門之外;即使仍身處校園,也無法得到合適、有效和公平的學習支援。

陳校長毅然辭去校長一職,放棄百萬年薪,創立「陳校長免費補習天地」,專為基層貧困學童提供免費補習服務和其他教育支援。為這一群被忽略、求助無門的學童,提供一個平等的學習機會!

▲ 一對一補習程序

透過召集社會各界有心人士,加入義務導師行列,為有經濟困難的弱勢學童提供完全免費的學習支援,服務範圍包括︰一對一補習

、學前班、小組學術班。 還有才藝課程如樂器班、攝影班、美術畫班等。另外還有課外活動, 如戶外參觀、親子工作坊、英語夏令營等。

義師招募:

只要符合以下條件,便可登記成為義師,為有需要的同學提供免費一對一補習服務︰

-高中畢業或以上學歷

-沒有性罪行定罪記錄

-具備一顆公義之心,有熱誠、愛心、耐性和包容

-願意一星期付出一小時的補習時間,並持續服務最少三個月

登記網址:

https://www.instantec.com/eoe.web/applyTutor.aspx

個人的力量或許很微小,但也能創造出不同凡響的影響,足以改變一個弱勢學生的命運。希望大家都能加入,把自身的才能與公益目標結合在一起,義師可因應自己的能力和喜好,選擇任教的科目和年級。不管是捐款還是參與,只要能真正幫助到別人,就是一種幸福。

▲ 從小參與,並養成善行的舉動,為社會出力,成為一個忠實的推動和支持者。

