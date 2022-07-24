【山地悠遊人生@iM網欄】免費補習天地 參與跟捐款同樣重要

做公益是「有錢出錢，有力出力」。富豪跟企業可以慷慨解囊，巨額捐款。但年青人剛出社會工作，應該把錢存起來或投資，而不是捐款。應該用自己的能力付出，養成善行的舉動，為社會出力，同時可以吸取經驗和結交朋友。以實際行動幫助慈善機構團體，付出愛心，影響力難以用金錢去評估。

現今約四成的企業，在推動或鼓勵員工參與公益活動，有個朋友受到公司的鼓勵後，開始在「陳校長免費補習天地」幫學生補習英語，我開始接觸這個慈善機構。

電話︰3621 0925

電郵︰info@hkcnc.org.hk

地址︰香港九龍長沙灣大南西街609號永義廣場20樓C室 (近荔枝角港鐵站B1出口)

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

陳校長免費補習天地成立於2011年，是香港政府認可的非牟利慈善機構。創辦人陳葒校長，曾任直資中學校長，感慨學校本應是培養個性的地方，可現在都成了製造樣板的工場，忽略了弱勢學生。在香港教育制度內，有一群家境貧困的青少年，因學習能力或個人性格等原因，被學校摒棄於校門之外；即使仍身處校園，也無法得到合適、有效和公平的學習支援。

陳校長毅然辭去校長一職，放棄百萬年薪，創立「陳校長免費補習天地」，專為基層貧困學童提供免費補習服務和其他教育支援。為這一群被忽略、求助無門的學童，提供一個平等的學習機會！

▲ 一對一補習程序

透過召集社會各界有心人士，加入義務導師行列，為有經濟困難的弱勢學童提供完全免費的學習支援，服務範圍包括︰一對一補習

、學前班、小組學術班。 還有才藝課程如樂器班、攝影班、美術畫班等。另外還有課外活動， 如戶外參觀、親子工作坊、英語夏令營等。

義師招募：

只要符合以下條件，便可登記成為義師，為有需要的同學提供免費一對一補習服務︰

-高中畢業或以上學歷

-沒有性罪行定罪記錄

-具備一顆公義之心，有熱誠、愛心、耐性和包容

-願意一星期付出一小時的補習時間，並持續服務最少三個月

登記網址：

https://www.instantec.com/eoe.web/applyTutor.aspx

個人的力量或許很微小，但也能創造出不同凡響的影響，足以改變一個弱勢學生的命運。希望大家都能加入，把自身的才能與公益目標結合在一起，義師可因應自己的能力和喜好，選擇任教的科目和年級。不管是捐款還是參與，只要能真正幫助到別人，就是一種幸福。

▲ 從小參與，並養成善行的舉動，為社會出力，成為一個忠實的推動和支持者。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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