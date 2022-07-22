【TWTR】Twitter上季虧損擴3倍至2.7億美元　收入倒退歸咎馬斯克

▲ 【TWTR】Twitter第二季虧損達2億美元按年擴大3倍 指馬斯克終止協議無效及錯誤

Twitter（美：TWTR）公布，截至6月底第二季收入11.8億美元，按年倒退1%，淨虧損2.7億美元，較去年同期6600萬美元，按年擴大逾3倍。該公司的日均活躍用戶為2.38億，按年增16.6%，當中以地區劃分1.96億為國際用戶，4150萬用戶為美國用戶。

Twitter指，受宏觀環境為廣告業帶來阻力、Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）暫緩收購帶來的不確定性，都拖累季內Twitter收入。以業務劃分，季內公司錄得廣告收入約10.8億美元，按年增2%；訂閱收入錄1.01億美元，按年跌27%。

當中Twitter於業績中特別提及與馬斯克擬收購該公司的情況，指馬斯克的代表遞交一份通知，聲稱要終止併購協議。Twitter認為，馬斯克的所謂「終止協議」是無效而錯誤，併購協議仍然有效，有關訴訟將於10月開庭。

Twitter現報39.37美元，跌0.4%。

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記者：宋佩恩