【美股業績】Verizon第二季每股盈利遜預期　下調業績指引

美國電訊巨頭Verizon（美：VZ）第二季總收入達338億美元，符合市場預期；淨利潤53億美元，按年下跌10.7%；調整後每股收益為1.31美元，不及市場預期，去年同期為1.39美元。Verizon更新了2022年業績指引，多個指標都有所下調。

Verzion寬帶業務新增26.8萬寬帶網絡用戶，其中，固定無線網絡用戶新增25.6萬。光纖網絡用戶則增加3.6萬。

全年無線服務營收料增長8.5%至 9.5%

無線業務方面，無線服務總收入184億美元，按年增長9.1%。總零售後付費用戶流失率為1.03%，零售後付費電話用戶流失率為0.81%。後付費電話用戶新增1.2萬。

Verzion預計，全年無線服務營收增長為8.5%至 9.5%，較早前預期的9%至10%為低；服務和其他業務營收下降1%至持平，早前預期為同比持平；調整後EBITDA下降1.5%至持平，較早前預期增長2%至3%少；調整後每股收益為5.10至5.25美元，比早前預期5.40至5.55美元有所下調，市場預期為5.35美元。

公司還預計，全年資本支出（不包括C波段）在165億美元至175億美元之間。與公司C波段5G網絡部署相關的額外支出，預計在50億美元至60億美元之間。

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記者：葉志偉