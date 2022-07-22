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【商場打卡】全球最大LINE FRIENDS進駐新都城！7米高MINI BROWN x 5米高MINI CONY 期間限定店過百精品發售

理財智慧 21:29 2022/07/22

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今個夏日，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）將呈獻充滿藝術氣息的「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」。今次活動是由國際創意工作室LINE FRIENDS、以及曾於法國、美國、及澳洲等地舉辦展覽之國際著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS與MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY攜手策劃，於7月30日至10月2日期間聯手打造的主題活動，主角更是一班首次在香港登場的全新面孔，外型軟萌可愛的LINE FRIENDS minini。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

TENNESSEE LOVELESS雖然先天是嚴重的色盲患者，生活在黑白的世界，無法辨認色彩，但他通過Color Theory色彩理論辨認顏色，開創了自己的藝術風格。LINE FRIENDS minini朋友仔迷你且非常鬼馬調皮，屆時將會與大家一同暢遊TENNESSEE LOVELESS充滿繽紛色彩與愛的藝術世界，於「TENNESSEE LOVELESS的藝術創作書檯」及「TENNESSEE LOVELESS的音樂創作工作檯」展開一場淘氣反斗夏日之旅，玩轉充滿繽紛喜悅及富有節奏感的出「色」暑假。

星級推介打卡熱點之一，當然包括坐落於TENNESSEE LOVELESS的「藝術創作書檯及音樂創作工作檯」上的全球最大7米高LINE FRIENDS MINI BROWN及5米高LINE FRIENDS MINI CONY巨型檯上擺件，還有一班軟萌可愛的LINE FRIENDS minini朋友仔穿梭於TENNESSEE LOVELESS的獨特藝術國度，一同創作充滿TENNESSEE LOVELESS藝術特色的國際級作品！一眾LINE FRIENDS minini朋友仔更會鬼馬地遊玩於MCP CENTRAL L1「TENNESSEE LOVELESS的藝術創作書檯」，齊齊創作出屬於自己的藝術畫作。

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除了多個萌爆打卡位，場內更有「藝術家視角塗鴉體驗」、「DJ DROP THE BALL」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」等互動遊戲，更有機會贏取MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 呈現的「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」活動限定小禮品。

商場將於兩個地點特設「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」活動期間限定店，讓大家體驗完充滿可愛元素及藝術氣息的活動之後亦可方便購物。此外，一系列LINE FRIENDS minini精品更將於活動現場率先公開發售，當中包括LINE FRIENDS minini 大頭咕𠱸、滑鼠墊、30日挑戰貼紙、夏日Aloha主題襟章（盲盒）、主題坐檯月曆等。H‧COINS會員更專享購物禮遇，絕對不能錯過。

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MCP DISCOVERY特設「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界互動觸感畫展–香港站」展出一系列互動觸感畫，讓大家以新「視」覺欣賞活動限定的LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS國際級藝術作品。作品加入由非牟利機構BEYOND VISION PROJECTS (BVI) 創立的「觸感色彩系統」製作，以不同紋理觸感表達各種繽紛喜悅的色彩，讓大家感受以指尖「觀賞」藝術畫作。

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責任編輯：嚴浩文

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