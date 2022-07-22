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【特步 1368】 遭大股東折讓8.5%配股 「抽水」逾10億元 特步一度失守配股價

股樓投資 20:31 2022/07/22

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特步國際（01368）遭大股東群成折讓8.5%，套現逾10億元，拖累股價一度急挫近9%至12.64元，曾跌穿配售價，收報13.22元，跌4.8%，成交額20.8億元。

同場加映﹕【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

公司公告指，控股股東已與配售代理簽訂二級大宗交易協議，控股股東擬配售8,000萬股，佔股本約3%；每股作價12.7元，較昨日（21日）收市價13.88元折讓8.5%，套現10.2億元。配售事項完成後，群成持有的股權將由49.72%減少至46.68%，繼續為公司控股股東。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

    點擊圖片放大
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目前預期配售事項將於下周二（26日）落實完成，惟須達成二級大宗交易協議所載的條件。公司預期，配售將不會對公司日常營運或其主要管理人員變動產生任何重大影響。

同場加映﹕【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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記者：郭秀慧

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港股 特步國際（01368） 配股

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