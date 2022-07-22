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【資金流向】美股基金連續兩周走資　美銀：投資者悲觀情緒剛開始在資金流反映

股市 20:34 2022/07/22

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美銀認為，投資者悲觀情緒剛開始在股票基金資金流反映。

美銀策略師認為，股票基金走資情況只是剛剛開始反映投資者對風險資產之悲觀情緒。以Michael Hartnett為首的美銀策略師團隊指，自去年1月起每100美元流入環球股票基金的資金，至今只有3美元從股票基金流走。

Hartnett續稱，資金流現在才開始追上市場情緒，並警告美股會有更多下跌空間，因過去13年金融市場多餘流動性逆轉之情況，僅以短短6個月的尋常美股熊市，根本無法完全反映。

截至7月20日止一周，環球股票基金錄45億美元淨流出，美股基金連續兩周走資，最新一周錄7億美元贖回。債券基金也有82億美元走資，是3周以來首次有淨流出。反觀現金，最新一周則有35億美元淨流入。

企業盈利與鷹派幣策阻礙牛市趨勢形成

根據Hartnett，看淡後市的低持倉水平，已成支持風險胃納與美股後市潛在復甦的最大因素。不過與此同時，企業盈利欠佳與聯儲局鷹派貨幣政策，意味新的牛市趨勢不會形成。

雖然來自俄羅斯及中國的負面因素對下半年市況拖累減少，但美股要由熊轉牛，Hartnett認為需要看到美國CPI（消費物價指數）與債息見頂，以及儲局2023年或之前完成加息。然而，除非出現經濟大衰退或大型信貸事件，他相信儲局不會於明年或之前完成加息。

Hartnett早前已預言，美股企業盈利較預期弱，將導致投資者作出投降式抛售（Capitulation），建議在標普500指數反彈至4200點或較現水平高出5%之時，沽出該指數。

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責任編輯：余倩敏

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