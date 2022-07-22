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【最優惠利率】大和：P息下半年累計料加1.75厘、明年再加1厘　明年底將加至7.75至8厘

宏觀解讀 19:48 2022/07/22

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大和預計P息下半年累計料加1.75厘，明年再加1厘，明年底將加至7.75至8厘。

大和資本市場首席經濟師賴志文預期，今年下半年港銀上調最優惠利率（P息）的幅度累計將達175點子，明年合計再加100點子。P息將由現時的5厘及5.25厘，升至明年底的7.75厘至8厘。

料金管局將更頻繁入市

市場預期聯儲局下周議息後進一步加息0.75厘，即由目前的1.5至1.75厘，上調至2.25至2.5厘。隨著美國再度加息，觸發更多資金從本港流走，賴志文料金管局入市干預以維繫聯滙制度的次數，將較6月及7月時更為頻繁。他預計，本港銀行體系結餘下跌速度未來會加快，8月底將跌至接近零水平。

截至5月底止，本港銀行整體貸存比率高達86%。賴志文指，貸存比率水平高企，意味港銀擁有以用作應付貸款需要的存款，本身規模不多，故港銀有需要依賴貨幣市場融資，這亦為銀行同業拆息（HIBOR）增添上升壓力。

他推算，一旦銀行體系結餘逼近零，而港銀的貸存比率又觸及90%或以上，1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）將快速上揚，與1個月美元拆息（LIBOR）之差距將會收窄，兩者差距將於今年底完全消失。

市場聚焦港銀何時上調最優惠利率（P），賴志文對下半年及明年全年港銀上調P息的累計幅度預測，分別是175點子及100點子。

今明兩年本港累計淨走資規模可達1500億美元

他解釋，大和對聯邦基金利率之最新預測走勢，為今年底觸及3.25至3.5厘、明年中前再加至3.75至4厘，明年底前進一步升至4.25至4.5厘。換言之，美國由現在至明年底將累計加息275點子，而較短期的HIBOR，也可望於今年底及明年底分別走高至3.4厘及4.4厘，從而帶動P息由現在至明年底期間，累計上調275點子。

基於港美息口快速上升勢成定局，大和提醒今明兩年本港累計淨走資規模預計可達1500億美元，較該行之前預測的1000億美元多。賴志文警告投資者，要小心息口走高對大範圍資產之影響，尤其是房地產行業與企業貸款。

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責任編輯：余倩敏

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