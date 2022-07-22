【大行報告】 摩通料本地地產股繼續跑贏大市 當中最看好長實

摩通對本地地產發表研究報告指，雖然投資者對利率上升影響住屋需求的憂慮升溫，但除了財務槓桿較高的地產商，相信本地地產商繼續跑贏大市。該行預期，長實集團（01113）將於8月初公布上半年業績，估計純利達91億元，按年增長11%，未計入任何一次性出售飛機租賃業務及倫敦辦公室所取得的收益；料中期派息增加10%至45仙。該行維持長實正面看法，予其「增持」投資評級，目標價67元。

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該行指出，在90年代初以來的加息周期中，最優惠利率都有不同程度的上調，惟對樓價的影響並非一定向壞，而在過去5次加息周期中，樓價上升了3倍。該行又指，加息因素料對長實影響不大，因公司接近淨現金水平，且對香港的住宅開發敞口有限，而股價年初至今雖跑贏大市24%，但其估值相當於預測2023財年市賬率0.5倍及市盈率低於9倍，不算昂貴。

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記者：郭秀慧