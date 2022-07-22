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【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%

環球政經 19:40 2022/07/22

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美國通脹高企，聯儲局將於下周舉行議息會議，屆時將會宣布加息以壓抑通脹，《路透社》調查過百名經濟學家顯示，大部分經濟學家預計聯儲局將會加息0.75厘。並預計明年美國出現經濟衰退的可能性升至40%。

路透於7月14至20日的調查發現，102位經濟學家中有98位預計聯儲局將在7月26至27日的會議結束後，宣布加息0.75厘。其餘4位則預計加息1厘。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

大多數經濟學家預期，聯儲局將在9月放緩加息步調至0.5厘，隨後在11月和12月的議息會議上各加息0.25厘。

另外，調查結果亦顯示，經濟學家預測，未來一年美國經濟衰退的可能性為40%，兩年內發生經濟衰退的可能性為50%。較上月調查中的25%和40%顯著上升。

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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