【美國加息】路透調查：聯儲局下周加息0.75厘　美經濟衰退機率達40%

美國通脹高企，聯儲局將於下周舉行議息會議，屆時將會宣布加息以壓抑通脹，《路透社》調查過百名經濟學家顯示，大部分經濟學家預計聯儲局將會加息0.75厘。並預計明年美國出現經濟衰退的可能性升至40%。

路透於7月14至20日的調查發現，102位經濟學家中有98位預計聯儲局將在7月26至27日的會議結束後，宣布加息0.75厘。其餘4位則預計加息1厘。

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大多數經濟學家預期，聯儲局將在9月放緩加息步調至0.5厘，隨後在11月和12月的議息會議上各加息0.25厘。

另外，調查結果亦顯示，經濟學家預測，未來一年美國經濟衰退的可能性為40%，兩年內發生經濟衰退的可能性為50%。較上月調查中的25%和40%顯著上升。

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責任編輯：黃苑筠