【有盈退休】切勿做大鱷點心

香港上市公司幾千間，投資股票者亦有百幾萬，可惜無論是上市公司或是股民，過去大半年成績都慘不忍睹！大部分上市公司，過去10多年的表現，虧本居多。原因？「老狐狸」會告訴你，其實她們不一定蝕錢，只不過，不分給你。故此壓低股價。個別的盤算是令你揸到「無癮」，賣回給公司。



如此一來，大股東就可以收多些「貨（股份）」，然後一聲私有化就搞掂「Good水」。

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割韭菜個案分析

這一招，近一年最經典為雷蛇（01337）。新加坡過江龍，2017年將前景唱到「天花龍鳳」，以3.88元上市，升了幾日後長期潛水，更曾跌至1元以下，小股東被她玩到「暈陀陀」。你不要？雷蛇「同路人」就不斷接貨，等收夠貨，一聲謝謝就提出私有化！只給出2.82元股價，擺明「割韭菜」，「合法搶錢」！

IPO股價3.88元，4年後就有部署，一股「搶」你1元。30億股就是30億元！在小股東身上「搶」回來的，「和味至極」。香港作為國際金融中心，天天讓金融大鱷透過財技玩殘股民！



證監會及港交所（00388）有甚麼可以做？你說呢？尤其港交所擺明有利益衝突，愈多不知來頭、古靈精怪股上市，她就愈多收入，怎會真心真意執行紀律？於是，在香港上市的新公司，近年，無論唱到幾「巴閉」，甚至納入恒生指數，也跌到「一仆一碌」，搞到散戶血流成河屍橫遍野。



近年，小弟每當出席投資分享會，皆被問到：「碌Sir，有那隻新股上市認購得過？」



選股要看基本面



答曰：「一隻都不要認購！」任何新公司，必須先上市5年，有齊盈利記錄，顯示管治能力及市場前景，才可考慮投資。因股市之內，盜匪如毛，騙子如麻。小股民切勿手痕，必須抱着有放過沒殺錯的心態投資，更要學習分析每個投資對象的實力。若有聽小弟講，不投新股者，今個月已蝕少好多錢。因本月上市新股，全部「仆直」，最勁的魯商服務（02376），你看她，一上市跌了多少？25%呀！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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記者：陳詠妍