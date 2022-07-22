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【著數優惠】紅磡站麥當勞推MIRROR演唱會紅館獨家應援餐 下周一至五更可1蚊歎大可樂

理財智慧 19:22 2022/07/22

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MIRROR演唱會將於下週開鑼，為了讓粉絲們向偶像盡情歡呼打氣，麥當勞準備就緒，在MIRROR演唱會舉行期間帶來「應援」。位於紅磡站的麥當勞將推出「紅館獨家應援餐」，麥當勞App用戶只需下載麥當勞App及揀選紅磡站餐廳即可使用指定優惠券品嘗成員至愛美食。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

由下周一（25日）起，為慶祝MIRROR演唱會開鑼，紅磡站麥當勞餐廳將推出期間限定麥當勞App MIRROR演唱會應援套餐優惠券，套餐優惠包括「44元原味麥炸雞超值套餐配蘋果批」及「58元蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐配McCafé指定Mini Cake」。另外，深受市民歡迎的芝士安格斯亦會強勢回歸，推出「52元芝士安格斯超值套餐配麥樂雞(4件)」優惠。此外，麥當勞下周一至五更帶來「1元歎大可樂」優惠另外，亦送上限時優惠「28元雙層洋葱牛飽超值套餐」。

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同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

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責任編輯：羅浩濂

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