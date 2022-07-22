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【人才需求】香港玩具業對人才需求量大　企業增聘社交媒體營銷員工

商業 19:16 2022/07/22

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一連4日的香港教育及職業博覽於昨日（21日）在會展中心開幕，現場有玩具業的從業者提到，業界對人才的需求量相當大。（李智美攝）

一連4日的香港教育及職業博覽於昨日（21日）在會展中心開幕，現場有玩具業的從業者提到，業界對人才的需求量相當大。

【企業裁員】為應對通脹及油價上升　美國7-11將裁員約880人

threezero創辦人兼行政總裁王劍鋒表示，香港早期是玩具王國，不過主要做原設備製造（Original Equipment Manufacturer，OEM），惟其時已有不少廠商反映希望生產香港的自主品牌。業界來到今天終於發展成熟，增加了不少自主品牌，直面消費市場，產業鏈相當完整，故對人才需求大。

Hot Toys創辦人兼行政總裁陳浩斌，則提到內地的機遇。他表示，香港玩具業早期並未發展內地市場，現在出現了大量商機，且每年又有大量超級英雄電影上映，商家可考慮進軍內地。

不過，企業需面對的挑戰是，內地於近年亦發展了不少本土品牌，加上疫下物流受阻，令成本增加。

建議多參與展覽

潮玩Molly設計師、Kennyswork創作總監王信明分享，該企近年於社交媒體營銷方面招聘了不少人才。「面試者基本只需有高級文憑學歷即可，但最重要是細心及有交帶。」

提到新人該如何入行，王反映，現時入行比以前簡單得多，建議有意投身玩具行業的年輕人多參觀展覽。「公司招聘時不會只看學歷，面試者準備的作品及展現出來的熱誠更重要。」

【Netflix】大膽預測？　Netflix CEO：傳統電視將在5到10年遭淘汰

【美國經濟】通脹率升勢未見頂　美國人只好不點香氛蠟燭不吃烤肉

記者：李智美

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