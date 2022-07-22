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【有相睇】半年4度減價　累減68萬　市區兩房公屋250萬有交易

股樓投資 19:17 2022/07/22

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樓市交投氣氛轉差，綠表公屋市場亦受影響。有市區公屋業主年初放盤，終4度減價，累減68萬元，才賣得出單位。富誠地產謝婉玲說，黃大仙下邨龍逸樓（4座）高層14室，實用面積376平方呎，兩房間隔，向西北，今年一月放盤，原叫價318萬元（綠表價），先後4度減價，終累減68萬元，以250萬元（綠表價）沽出，實用呎價約6,649元。 

代理透露，買家是新婚夫婦，鍾情屋邨位置方便，配套及生活所需樣樣俱全，計劃購入單位後即時入住。資料顯示，原業主於2001年7月以22萬元（未補地價）購入上址，持貨21年，現帳面賺約228萬元，物業期內升值近10.4倍。 

    點擊圖片放大
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代理透露，目前黃大仙下邨有16個單位放盤，綠表價由238萬元起，至最貴455萬元，實用面積約376至544平方呎。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇 

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼 

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