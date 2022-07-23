【疫市營商】港企組多元董事會覓突破　強調領導新思維、多元技能

面對疫情所帶來的挑戰，和企業轉數型的趨勢，企業董事會和各級管理層都需要緊密配合，改變營運模式及策略，方能迎合萬變的市場需求。

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國際高管人才搜尋及領導力諮詢企業海德思哲（Heidrick & Struggles）發布2022年《香港董事會監測》報告指，上年66家恆指企業中，女性董事約佔3成。董事會成員不但有年輕化的趨勢，亦有更多未曾擔任高管職位的專業人士委任為新董事。

女董事比例上升 成員持續年輕化

報告指，去年恆指66家企業共錄得66個新董事任命，較2020年的42個為高。受訪企業中，有三成董事席位由女性擔任，與上年的24%相比，比例再創新高。整體董事會成員的平均年齡亦由2020年的58歲下降至今年的56.8歲。

海德思哲香港辦事處消費市場業務部合夥人施雁婷表示，香港的上市企業愈趨重視董事會在性別、年齡、經驗，以及技能等方面的多樣性。雖然香港董事會在性別多元化程度，仍較英國（54%）和美國（45%）落後，但本港正面的變化仍然符合了全球的發展趨勢，香港企業亦正循序漸進地將各方面的比例提高，以達致多元化。

隨著去年聯交所更新《企業管治守則》，要求所有上市公司必須在不遲於2024年12月31日，委任一名其他性別的董事，即禁止全男班或全女班董事會。她相信，這措施亦有助於推動香港女性董事比例提升。

不只限性別多元

讓女性加入董事會固然可以讓企業接觸到更多不同層面的想法和意見，但施雁婷強調，要建構多元董事會，不應只限於性別多元。以工業行業為例，偏向於以男性為主導的行業，或會因男女入行比例、資歷等因素，以致在招攬女性董事會成員時，較其他行業困難。

在技術層面上，合適的女性專才可能較少，但他們仍可從HR等方面選人。

只要年齡、技術等方面達致多元，便無損董事會收集不同層面的觀點。

施雁婷又補充，近年大眾關注ESG（環境、社會和企業管治）政策、氣候變化、多元文化、女性平等等議題，企業組成多元董事會，同時亦是向大眾展現出企業對相關議題的重視和關注。

重視多元技能 昐引入新市場見解

此外，報告指出，數碼化、市場錯配、人口變遷和疫情的挑戰，促使香港企業重新思考董事會的領導角色，願意委任更多未曾擔任如行政總監（CEO）、財務總監（CFO）等「C-Suite」職位的專業人士成為新董事。在過去一年，66家恆指企業中，有53%的新董事並沒有上市公司董事會經驗。

施雁婷坦言，因應市場發展，ESG議題成為企業的首要任務和核心業務支柱。加上，隨著網路安全、AI、大數據等新知識和新技能更大幅度地應用在各個範疇之中，企業在組成董事會時，除要尋求對行業有高度認知和資深經驗的專業人士外，亦有迫切的需要去尋求精通這些新技能的領導層，以引入新的觀點和見解。

由於能適應新形勢、對氣候變化和各層面的健康等新時代議題瞭解更深，且能就如此複雜的現況提供原創觀點的專業人士，往往是正處於職業生涯早期階段的專才，故本港企業正著力將他們引進至董事會。

於不同人際網絡中 覓無「C-Suite」經驗專才

此舉不但造就了董事會成員年輕化的趨勢，同時亦為更多無「C-Suite」職位管理經驗的專才，在職場和專業知識上，提供更多的發展空間。她相信，未來本港企業除集中維持性別平衡外，亦必須重視董事會性別範疇外的多樣性。

但宏觀整個市場，企業仍要面對人才供不應求的挑戰。相較以往董事會的架構經常困限於家族成員，或是身處同一人際網絡的人士。施雁婷建議，日後，董事會主席需要學習從自己不熟悉的人際網絡中，尋覓合適的專才加入董事會，並協助其融入董事會。

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記者：殷凱怡

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