【消費熱話】OL最愛女裝品牌Love, Bonito香港業務持續增長 2年後再來港設中環旗艦店 推半價迎新優惠

身為OL，平日經常光顧網店添新衣嗎？一直在港以網站形式運作的​東南亞領先女裝品牌Love, Bonito，今日（22日）於香港開設的旗艦店正式開幕，品牌其實早於2019年已在中環開設限定店，2年後再來港設中環旗艦店，並推半價迎新優惠。

Love, Bonito新旗艦店位於中環心臟地帶，佔地2 000平方呎，提供專為亞洲女性身型設計的實用和時尚服裝。該公司香港和台灣區域總監王樂樂表示，品牌2019年以「期間限定店」形式首次登陸香港，2021年推出香港官方網頁，自始本地客戶群不斷增長。而現在Love, Bonito在港開設旗艦店，作為該公司拓展全球業務計劃的一部分，以把握香港業務持續增長的聲勢，加強在香港市場的定位。並仿照新加坡總店，引入試身室電子輪候系統，有效縮短試身等候時間。現場設有5間試身室，亦有註場形象大使提供穿搭技巧和建議。

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新店優惠方面，即日起至7月31日成為LBCo+新會員，可享限定迎新優惠，於旗艦店或網店購物，以優惠碼「WELCOMEHK-JULY」，買滿200元即減100元。另外於即日起至7月31日期間，消費滿1,200元，可即時參加Golden Ticket Challenge，參加者有機會贏取Love, Bonito將於9月舉行的大型慶祝派對門票。

投資推廣署助理署長吳國才亦歡迎Love, Bonito在香港開設旗艦店。他表示Love, Bonito靈活運用期間限定店、網上商店和現在開設的實體旗艦店形式開拓香港市場，因此業務穩步增長。香港是建立客戶群和尋找潛在投資者的理想據點。

Love, Bonito 香港旗艦店 地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D舖 營業時間：10am-10pm

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責任編輯：龍紀瑩