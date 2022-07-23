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F1前主席愛女兩億珠寶失竊 靠賊人發自拍裸照破案

環球社會熱點 09:05 2022/07/23

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世界一級方程式賽車（F1）賽會前主席的女兒Tamara Ecclestone位於倫敦的豪宅2019年失竊，賊人劫去價值逾兩億港元的珠寶。英國廣播公司（BBC）為此案製作紀錄片，披露一名賊人在酒店發自拍裸照，成為警方的破案重大綫索。

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事發於2019年12月，Tamara當時與家人離開英國度假。4名賊人潛入她名下價值7,000萬英鎊（約6.6億港元）、有57間房的豪宅，劫去的現金和400多件珠寶等物品總值約2,500萬英鎊（約2.34億港元）。

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BBC周四（21日）播出名為《誰偷走Tamara Ecclestone的鑽石》（Who Stole Tamara Ecclestone's Diamonds?）的紀錄片，分析這宗英國史上最大的入室盜竊案，包括警方的調查過程。

共有4人作案，其中3人已經被捕及判囚合共28年，另外一人據報逃亡至塞爾維亞。

紀錄片引述蘇格蘭場警方透露，他們到某間酒店查問時，有職員表示同事發現工作用電話在非上班時間收到不明的私處照，引起他們留意。

警方查問後成功拘捕賊人，證實是其中一名賊人Jugoslav Jovanovic分贓期間，在下榻酒店向酒店職員發送私處照片。

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據悉，4人當年在短短13日内已在倫敦西部犯案3次，受害者均為倫敦名流富豪。

Tamara的豪宅位於肯辛頓宮花園街，此街道有「億萬富豪街」（Billionaire Row）之稱，有不少名人及富豪聚居，包括英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Kate Middleton）、英國房地產公司Foxtons創辦人亨特（Jon Hunt）及中國前首富王健林。

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責任編輯：鄭錦玲

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