【筍工推介】運輸及物流局招聘項目助理　月薪逾1.8萬元　中學畢業有2年行政工作經驗即可申請

運輸及物流局近日招聘項目助理，將負責港口發展組及人力資源分組，和民航運輸及機場發展組的工作，諸如籌辦和管理獎勵、為資助計劃下的項目活動及會議提供協調及後勤支援服務等。

入職要求最低為中學畢業，另具備至少2年與辦公室行政或項目管理的全職工作經驗，月薪18,795元，獲取錄者將按非公務員合約條款聘用，為期一年。另外，受聘人如在合約期間工作表現理想、行為良好，在合約結束後可獲約滿酬金，相等於合約期內所得底薪總額的10%。

申請將於8月4日截止，有意申請者可留意以下組圖，了解詳細入職要求及工作內容。另要留意，是次不接受互聯網遞交申請，須親身或郵寄遞交申請。

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入職要求：

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工作內容：

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申請手續：

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請表格連同完整履歷表和學歷及經驗證明文件副本，須於下述截止申請日期或之前(信封上的郵戳日期將會視作申請日期)，郵寄或送交下述查詢地址。請在信封面上註明「申請項目助理職位」。



資料不齊全或不清楚或沒有所需文件的申請，概不受理。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接到通知，惟此期間長短或會有變且無須事先通知申請人。申請人如未獲邀參加面試，並在截止申請日期起計兩個月內沒有收到任何回覆，可作已落選論。

聯絡地址：請郵寄至「香港 添馬 添美道2號 政府總部東翼2樓入口 運輸及物流局1號投遞箱」。

查詢電話：3509 8115 / 3509 7207

截止申請日期(日/月/年) ：04/08/2022 23:59:00

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