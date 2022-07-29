【盈喜盈警】中國宏泰發展料上半年淨虧損約4.3億元人幣　去年同期淨利潤為9630萬元　一文看清企業數據（不斷更新）

▲ 【盈喜盈警】一文看清企業數據 上海復旦料上半年淨利潤升逾1.6倍

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

大禹金融 （01073） 預期，截至6月底止6個月公司股東的淨利潤約2000萬港元，去年同期股東的虧損淨額約250萬港元。轉虧為盈原因為企業融資費及介紹費增加，加上投資虧損減少。

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滿貫集團 （03390） 預期，截至6月底止6個月淨溢利不少於2000萬元，去年同期虧損1020萬元；收入增加不少於50%至逾5.7億元，創集團成立以來新高。轉虧為盈主要由於集團優化產品組合令銷售大幅增加，及開拓電子商務銷售令電子商務銷售增加。

滿貫集團亦預期存貨撇減金額減少逾 65%，減少主因集團優化庫存管理，以及採購產品和發採購訂單上更為審慎。集團行政總裁王嘉俊表示，中期業績收入及盈利增加，主要受成立線上線下分銷模式，拓展內地市場，深化與華潤集團策略合作、積極發展自有品牌及於各地建立採購點，持續豐富產品組合帶動。

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中國澱粉 （03838） 預期，截至6月底止6個月除稅前溢利較去年同期顯著增長不少於100%，增長主要由於各種產品（尤其是賴氨酸產品）的市場需求旺盛；集團部分產品於該期間的售價上漲，彌補了集團因預期商品供應短缺而增加的原材料成本；及集團使用更多自動化生產機器，故生產成本有所降低。不過，董事會對第三季度的業務前景持審慎態度。自六月以來，市場勢頭開始消退。管理層將繼續有效地管理存貨水平及營運資金。

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英恒科技 （01760） 預期，截至6月底止6個月純利將按年大幅增加不少於100%以上，純利增長的主要原因是由於期間內整體收入預計增加不低於50%以 上， 其中新能源汽車電子解決方案收入的強勁增長較2021年同期大幅增加所致。

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中海石油化學 （03983） 預期，截至6月底止6個月公司擁有人應佔溢利淨利潤約9.23億元人民幣至9.53億元人民幣，而去年同期為12.46億元人民幣。主因出售中海油華鹿山西煤炭化工有限公司的股權及債權，以及山西華鹿陽坡泉煤礦有限公司的股權後產生3.78億元人民幣收益。

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上海復旦 （01385） 預期，截至6月底止6個月公司股東的淨利潤為約51億元至55億元人民幣，比去年同期增加162.42%至183%；扣除非經常性損益後的淨利潤為約50億元至54億元，比去年同期增加209.16%至233.89%。集團指出，利潤主因受惠於產品線收入增加及疫情下營運費用支出減少等。

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首鋼資源 （00639） 預期，今年至6月底止6個月純利多於15億港元，比去年同期大幅增加至少124%，因上半年國內煤炭市場需求持續強勁，集團主要產品精焦煤價格及銷量增加，比去年同期分別上漲約88%及13%。

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鼎豐集團控股 （06878） 預期，今年至6月底止6個月純利較去年同期增加30%至60%。集團指純利大幅增長的主要原因為汽車電商業務於今年上半年財務表現理想。

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【盈警】

中國宏泰發展 （06166） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨虧損約4.3億元人民幣，而去年同期的淨利潤為9630萬元人民幣。虧損原因主要為受疫情及物業 限購政策影響，泛京地區物業市場持續低迷，導致龍 河高新區土地出讓未達預期。

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好孩子國際 （01086） 預期，截止6月30日止六個月錄得不高於1000萬港元純利或少於1000萬港元淨虧損，去年同期則錄得純利約1.01億港元。集團第二季度的收益減少，主要是受到中國持續的疫情相關封鎖及全球供應鏈紊亂的影響；毛利率下降，主要是由於外部輸入成本持續高企及外匯匯率走弱，上年上半年底完成的產品價格上調部分抵消了上述影響。

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希慎興業 （00014） 預期，截止6月30日止六個月公司擁有人應佔盈利錄得約7000萬港元，去年同期盈利則錄得5.17億港元。盈利下跌主因集團約9.85億港元的投資物業公平值虧損增加，去年同期錄得5.45億港元虧損。

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九龍建業 （00034） 預期，截止6月30日止六個月公司股東應佔基礎盈利較去年同期顯著減少介乎45%至 55%，主要由於惠州之物業發展權益並無分派收入，及物業發展項目的銷售減少所致。此外，公司股東應佔盈利較去年同期大幅減少介乎70%至80%，主要 由於香港投資物業的淨公允價值收益減少所致 。

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中國罕王 （03788） 預期，截止6月30日止六個月錄得溢利約為3900萬元人民幣，去年同期則錄得3.19億元人民幣，下降約88%。公司表示主要由於高純鐵業務的一個冶煉廠因限電、冬奧會、殘奧會以及疫情等因素影響，導致高純鐵產量下降，單噸成本大幅上升、受傲牛鐵礦閉礦影響，鐵精礦產量較去年同期下降，以及鐵礦業務國家級「高新技術企業」認定到期，正在申請新的認證，因此鐵礦業務暫按25%稅率繳納企業所得稅。

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華寶國際 （00336） 預期，截止6月30日止六個月錄得商譽減值損失約6億至6.4億元人民幣，並預計錄得稅前虧損介乎約0.64億元至1.35億元人民幣，去年同期則錄得約7.53億元人民幣；稅前利潤介乎約5.05億元至5.36億元人民幣，較去年同期下降介乎約28.9%至33.0%。銷售收入及營運盈利減少的主因今年上半年新冠疫情在中國復燃、原材料物流和供應鏈受阻，以及零售和餐飲在內的各種日常消費活動受到較大影響，導致需求減少及營運成本增加。

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寶勝國際 （03813） 預期，截止6月30日止六個月集團錄得公司擁有人應佔溢利約1700萬元人民幣及營業收入約98.65億元人民幣，分別較去年同期減少約97%及25%。公司擁有人應佔溢利減少主因間大中華地區出現新冠肺炎變種病毒，導致集團營業收入減少、其封控及管制措施，對人流、物流及配送服務造成影響，以及市民消費意欲下降。

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陽光紙業 （02002） 預期，截止6月30日止六個月集團擁有人應佔溢利較去年同期預期錄得下降約35%至55%。主因為廢紙、木漿、煤炭等大宗材料價格上漲，推高公司採購成本、受疫情影響運輸成本上升、中國房地產市場低迷及疫情爆發導致合夥企業產生虧損而令盈利受損。

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聯想控股 （03396） 預期，截止6月30日止六個月公司權益持有人淨利潤錄得約15億元人民幣至25億元人民幣，去年同期錄得淨利潤為約46.91億元人民幣，減少46.71%至68.02%。主要由於受全球宏觀經濟下行、全球貨幣政策收緊，今年上半年資本市場波動加劇等影響，導致產業孵化與投資板塊的某些投資項目公允價值下降。集團表示，公允價值下降屬非現金性質，故對本集團現金流量及業務營運將不會產生任何重大影響。

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神冠控股 （00829） 預期，截止6月30日止六個月公司擁有人應佔溢利介乎約1000萬元人民幣至1500萬元人民幣，較去年同期減少約75.5%至83.7%。主因全球疫情措施導致集團及其業務合作夥伴的業務活動及物流受阻，導致產品需求下降以及運輸及採購費用增加、銷售成本因原材料成本及能源費用增加而增加，以及開發及推廣新產品產生的費用增加。

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智欣集團控股 （02187） 預期，截止6月30日止六個月溢利由去年同期的1020萬元人民幣，減少至接近盈虧平衡的溢利或虧損。主因惡劣天氣的天數增加影響暫停和延誤了個別建築工程項目、原材料成本和運輸成本增加導致的銷售成本增加、提前終止位於廈門市集美區生產廠房的租賃所產生之一次性補償費用及處置費的虧損，以及非經常性政府補助及獎勵的減少。

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友誼時光 （06820） 預期，截止6月30日止六個月錄得淨虧損約為7000萬元人民幣至8000萬元人民幣，去年同期錄得淨溢利約1.3億元人民幣；毛利約為5.6億元人民幣至5.8億元人民幣，去年同期錄得毛利約5.6億元人民幣。虧損原因為營銷開支增加、老遊戲隨生命周期增長，相關收益有正常的回落，以及保持較高的研發投入。

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鴻興印刷集團 （00450） 預期，截止6月30日止六個月集團營業額較去年同期增3%至15.51億港元；但公 司權益持有人應佔虧損為2300萬港元。主因生產成本上漲、疫情相關的封鎖措施影響營運，及外幣匯率顯著波動對外幣換算有所不利等。

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捷榮國際 （02119） 預期，截止6月30日止6個月期間溢利介乎1750萬元至2150萬元，去年同期溢利錄3830萬元。集團指，主要受內地封鎖措施影響，少賺3230萬元，全球供應鏈加劇，原材料成本增加，毛利亦少3320萬元。

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北京首都國際機場 （00694） 預期，截至6月30日止6個月期間歸淨虧算介乎13.8億元人民幣至14.2億元人民幣，去年同期淨虧損8.41億元人民幣。

北京首都國際機場指出，主因受新冠疫情影響，旅客和貨郵吞吐量及飛機起降架次較去年同期大幅下降，公司經營業績持續受壓。

H&H國際控股 （01112） 預期上半年經調整可比純利將較去年同期下跌25至35%之間，主要是由於與收購ZestyPaws有關本金額為5.5億美元的增量計息銀行貸款的融資成本增加所致。

另外，集團亦預期上半年經調整可比EBITDA將較去年同期錄得低單位數跌幅，經調整可比EBITDA率將維持在中至高雙位數的穩健水平，同時又維持穩健的流動資金狀況，上半年現金結餘為21億元人民幣。

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中國信達 （01359） 預期，截至6月30日止六個月期間歸屬於公司股東淨利潤較2021年同期下降約30%至35%。主因受宏觀經濟形勢和市場環境變化的影響，公司持有的部份以攤餘成本計量的金融資產質量承受較大壓力，公司增加計提信用風險撥備。

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時代天使 （06699） 預期，截至6月底止6個月集團毛利介乎約3.15億元至3.3億元人民幣，較去年同期減少12.2%至16.6%；期內淨利潤介乎6610萬至6960萬元人民幣，按年減少27.3%至30.9%。主因疫情影響下隱形矯治服務的需求減少，以及擴展業務使經營開支較去年同期有所增加。

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原生態牧業 （01431） 預期，截至6月底止6個月集團錄得純利介乎約3000萬元人民幣至5000萬元人民幣，而去年同期的純利約為9800萬元人民幣。主要由於飼料價格增加，以及生物資產公平值變動影響。

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理文造紙 （02314） 預期，截至6月底上半年收入按年倒退59%，主因受集團邊際利潤下跌。

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寰宇娛樂文化 （01046） 預期，截至6月底上半年收入介乎1.2億元至1.3億元，去年同期為6.03億元，倒退達80%；虧損介乎8500萬元至9500萬元，去年同期為1.53億元。集團指出收入減少因年內沒有發行賣座鉅片、中、港兩地電影院停業延遲多部電影首映及電影版權收入減少。

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壽康集團 （00575） 預期，截至6月底上半年未經審核除稅前綜合虧損介乎2000萬美元至2300萬美元，去年同期為溢利2660萬元。集團指虧損乃受，期內錄金融資產權益組合的公允價值虧損及未收到任何里程碑付款導致。

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梧桐國際 （00613） 預期，截至未經審核除稅前綜合溢利約1300萬元，去年同期為2100萬元，按年倒退38.1%。集團指孖展貸款利息收入及資產管理收入減少、其聯營投資控股公司金融資產公平值虧損。

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科濟藥業 （02171） 預期，截至6月底止6個月上半年公司淨虧損約為356百萬元人民幣至393百萬元人民幣，比去年同期減少約92%至91%。主因員工人數、員工成本，以及臨床試驗的測試和製作費用的增長。

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中國飛鶴 （06186） 預期，截至6月底止6個月利潤約22億元人民幣至25億元人民幣，比去年同期減少約33.4%至42.4%。利潤減少主要由於嬰幼兒配方奶粉產品收入減少。

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東江集團 （02283） 預期，截至6月底止6個月公司擁有人應佔溢利較去年同期下降50%。主要由於疫情持續及國際形勢變化影響使其於期內產品付運數量下跌，以及客戶訂單調動頻繁及自費模具成本增加，導致毛利率下降。

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新礦資源 （01231） 預期，截至6月底止6個月間錄得不超過約20萬美元的溢利淨額，而去年同期的溢利淨額約為120萬美元。集團指，溢利下降主因防疫所引致的人員流動性限制、鐵礦石市埸價格的大幅波動及下滑，以及對其需求減少影響。

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