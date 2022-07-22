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【盈喜盈警】一文看清企業數據　上海復旦料上半年淨利潤升逾1.6倍（不斷更新）

股市 19:43 2022/07/22

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【盈喜盈警】一文看清企業數據　上海復旦料上半年淨利潤升逾1.6倍

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

上海復旦 （01385） 預期，截至6月底止6個月公司股東的淨利潤為約51億元至55億元人民幣，比去年同期增加162.42%至183%；扣除非經常性損益後的淨利潤為約50億元至54億元，比去年同期增加209.16%至233.89%。集團指出，利潤主因受惠於產品線收入增加及疫情下營運費用支出減少等。

公告及通告

首鋼資源 （00639） 預期，今年至6月底止6個月純利多於15億港元，比去年同期大幅增加至少124%，因上半年國內煤炭市場需求持續強勁，集團主要產品精焦煤價格及銷量增加，比去年同期分別上漲約88%及13%。

公告及通告

【盈警】

寰宇娛樂文化 （01046） 公布，截至6月底上半年收入介乎1.2億元至1.3億元，去年同期為6.03億元，倒退達80%；虧損介乎8500萬元至9500萬元，去年同期為1.53億元。集團指出收入減少因年內沒有發行賣座鉅片、中、港兩地電影院停業延遲多部電影首映及電影版權收入減少。

公告及通告

壽康集團 （00575） 公布，截至6月底上半年未經審核除稅前綜合虧損介乎2000萬美元至2300萬美元，去年同期為溢利2660萬元。集團指虧損乃受，期內錄金融資產權益組合的公允價值虧損及未收到任何里程碑付款導致。

公告及通告

梧桐國際 （00613） 公布，截至未經審核除稅前綜合溢利約1300萬元，去年同期為2100萬元，按年倒退38.1%。集團指孖展貸款利息收入及資產管理收入減少、其聯營投資控股公司金融資產公平值虧損。

公告及通告

科濟藥業 （02171） 預期，截至6月底止6個月上半年公司淨虧損約為356百萬元人民幣至393百萬元人民幣，比去年同期減少約92%至91%。主因員工人數、員工成本，以及臨床試驗的測試和製作費用的增長。

公告及通告

中國飛鶴 （06186） 預期，截至6月底止6個月利潤約22億元人民幣至25億元人民幣，比去年同期減少約33.4%至42.4%。利潤減少主要由於嬰幼兒配方奶粉產品收入減少。

公告及通告

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

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