【語出驚人】馬斯克76歲父親聲稱獲邀捐精　以製造新一代馬斯克

世界首富、特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)的父親埃羅爾·馬斯克(Errol Musk)最近語行都非常出人意表,近日他承認與35歲的繼女Jana Bezuidenhout生了第2胎後,令人咋舌;最近他接受訪問自爆,有女性想要年屆76歲的他捐精,以製造出新一代的馬斯克。

埃羅爾聲稱,有哥倫比亞精子捐獻公司向他表示,部分當地女性希望借埃羅爾的精子生育,因認為「既然他們可以去找真正創造者Elon的人,為什麼還要去找Elon?」

不過他表示,該公司並不會向他支付任何金錢,只提供頭等艙飛機和五星級酒店住宿,以及其他好處。當被問到會否真的願意捐精,他則表示:「有何不可?」

埃羅爾曾被問及有關生兒育女的問題,他表示:每個人在地球上唯一的目的就是繁衍後代。("The only thing we are on Earth for is to reproduce,"))現時76診的埃羅爾不僅是機電工程師,還是飛行員、顧問、水手和房地產開發商。

