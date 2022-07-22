  • 33°C
香港時間 : 2022722日 (五) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【語出驚人】馬斯克76歲父親聲稱獲邀捐精　以製造新一代馬斯克

環球政經 19:34 2022/07/22

分享：

分享：

世界首富、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的父親埃羅爾·馬斯克（Errol Musk）最近語行都非常出人意表，近日他承認與35歲的繼女Jana Bezuidenhout生了第2胎後，令人咋舌；最近他接受訪問自爆，有女性想要年屆76歲的他捐精，以製造出新一代的馬斯克。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

埃羅爾聲稱，有哥倫比亞精子捐獻公司向他表示，部分當地女性希望借埃羅爾的精子生育，因認為「既然他們可以去找真正創造者Elon的人，為什麼還要去找Elon？」

不過他表示，該公司並不會向他支付任何金錢，只提供頭等艙飛機和五星級酒店住宿，以及其他好處。當被問到會否真的願意捐精，他則表示：「有何不可？」

【筍工推介】運輸及物流局招聘項目助理 月薪逾1.8萬元 中學畢業有2年行政工作經驗即可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

埃羅爾曾被問及有關生兒育女的問題，他表示：每個人在地球上唯一的目的就是繁衍後代。（"The only thing we are on Earth for is to reproduce,"））現時76診的埃羅爾不僅是機電工程師，還是飛行員、顧問、水手和房地產開發商。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

Tesla 哥倫比亞 馬斯克 經濟 生育

上一篇文章

【大行報告】 摩通料本地地產股繼續跑贏大市 當中最看好長實

下一篇文章

【筍工推介】運輸及物流局招聘項目助理　月薪逾1.8萬元　中學畢業有2年行政工作經驗即可申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心
【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款