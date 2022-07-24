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【新世代團隊管理】富麗敦海洋公園酒店盼作新嘗試　藉「F.U.N Desk」團隊吸納創意　

12:00 2022/07/24

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香港富麗敦海洋公園酒店在疫市備戰，瞄準港人久經抑壓的旅遊欲望，周一（18日）起開始試業。其酒店總經理彭鍵怡（Barbara）接受本報專訪時表示：

相信每一個逆境都會有新機遇，現時開設新酒店亦正好把握機遇。

今年初爆發第5波疫情以來，酒店營運環境又變得十分艱巨，業界紛紛尋求更奏效的管理對策覓出路。

【海洋公園酒店】富麗敦海洋公園酒店周一試業　無邊際泳池+無敵海景（多圖）

Barbara指出，作為全球首間5星級富麗敦度假酒店，除了擁有「100%海景房」作招徠，還吸納新世代員工加入特設的創意團隊F.U.N Desk，設計一系列探索大自然等文娛活動，盼作出新嘗試。

她分享，盡管遇上突如其來的疫情，該團隊亦視之為動力，激勵士氣迎戰。

  • 一方面受「宅度假」（staycation）熱潮帶動，可以藉此推出相關方案，讓港人享受久違的度假風情及「在地外遊」樂趣
  • 另加上，本港新落成的酒店為數不多，相信大眾對於新酒店開幕期待已久
  • 預期今年下半年的市道，以7、8月暑假為旺季

擬夥第三方辦新活動 選擇更多

Barbara又留意到，除了一般住宿產品，尚有其他業務拓展機會，如企業團體活動（team building）及舉辦會議等，目前亦正積極與企業洽談。預計由9、10月開始，企業客戶的數量將陸續增加。

不僅在內部組隊激發創意，該酒店還計劃與第三方合作推新活動，她解釋：「外面也有許多不同種類的服務、創新意念，正不斷進步，期望為客人帶來更多選擇、更完善的活動。」

發揮團隊精神 高層親自落場

該新酒店項目早於約6年前開始，她認為：

無論有沒有疫情，每一次開業都必然遇到挑戰，並非一件容易做的事。

因此團隊必須不斷因應市場需求及情況變通，互相配合，並且看重長遠發展，也是危機管理的重要環節。

以「開關」部署工作為例，她直言，現階段海外客戶雖非主力，但總不可待香港開關才做宣傳，也要在不同階段，分別透過社交媒體、傳統媒體，夥拍香港旅遊發展局等，做好宣傳及推廣。另在籌劃試業期間：

發揮團隊精神亦十分重要，需要不同部門之間作調動，總經理、管理層也需親身『落場』幫忙，助提升士氣。

招聘酒店管理人才 需更具彈性

作為新開酒店掌舵人，入行已有25年的Barbara分享，招聘酒店管理人才從來也不容易，尤其留意到近年打工仔「不只是尋找一份工」，與昔日打工仔的職業規劃方向大相逕庭，而在疫情下亦有人才選擇轉行。因此，必須更彈性地開展招聘計劃，例如增加兼職、輪班崗位。另設有不同員工優惠，包括信和集團旗下酒店的住宿及餐飲優惠。

F.U.N Desk團隊 想法具創意

在團隊管理方面，有見愈來愈多新世代踏入職場，早前更特設服務團隊F.U.N Desk，看準疫後客戶更追求身心健康等需求，設計一系列互動體驗活動。她認為：

他們都是非常有創意的世代，我們（管理層）都想聆聽他們的想法，探索有哪些值得吸納的新構思，再如何演變成可行方案。

例如部署進入秋、冬季也可進行的活動，吸引人流。

鑑於早前疫情嚴峻，該酒店曾在綫上舉辦兩次大型招聘，她透露，有見現時疫情發展，預期將於今月下旬舉辦面對面招聘活動，招攬約30個崗位。並期望在活動之中，可以向應徵者展示酒店吸引的一面：

親身感受在此酒店眺望山海美景，上班更有動力

也可了解彼此理念，如重視環保可持續發展等議題。

記者：張寶燕

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