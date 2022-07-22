▲ 【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部 英國議員批滙豐董事會嚴重缺乏治理及判斷

HSBC滙豐 （00005） 位於內地的合資證券公司滙豐前海證券，設立黨支部一事，在英國政界發酵。彭博報道，英國議會外交事務委員會成員布萊恩特（Chris Bryant）表示，此事態發展應讓滙豐銀行「擔心」：「我認為他們（滙豐）對此已經完全自滿了一段時間，這是因為他們想要中國的業務，還是其他原因，我不知道。」

報道亦引述英國自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）批評，卡邁克爾認為，總部設於英國的滙豐，「以這種方式遷就中國共產黨，這表明授權的董事會嚴重缺乏治理及判斷」。

祈耀年曾稱不知滙豐員工的政治派別

布萊恩特去年曾就滙豐銀行內部存在共產黨組織的問題，向滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）提出質疑。祈耀年在向英國議會外交事務委員會作證時稱，不知道黨支部的存在，且他不知道為滙豐工作的任何一個人的政治派別。

滙豐發言人昨回覆查詢時表示，根據一般的做法，在中國內地經營業務的私人企業，其中共黨員員工可根據相關規定組織設立基層黨組織，而設立基層黨組織最少只需要三位成員，實為普遍。發言人稱：「這些組織的設立通常不涉及我們的管理層，亦不會影響業務方針和日常營運。作為一家商業機構，我們不會干涉員工政見。」

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編輯：胡學能