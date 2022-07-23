【數碼藝術】港漫插畫家拓Web 3.0發展　設計元宇宙遊戲＋NFT畫作

隨着數碼科技進步，數碼藝術創作也可使用NFT（非同質化代幣），或是以區塊鏈為基礎的數碼資產來進行買賣、儲存和交易，同時為藝術工作者開闢Web 3.0發展新路向。本地漫畫家兼插畫家葉偉青（Felix）表示：

以往的藝術品交易完畢，其數碼檔案只會列入數據庫中。

惟在此新浪潮之下，可賦予這些數碼檔更獨一無二的價值，成為永久保存的加密藝術（Crypto Art）作品。

於藝術界而言，去中心化金融（Decentralized finance，DeFi）、非同質化代幣（NFT）等都是令人感到陌生的術語。Felix坦言，涉足該領域的過程相對被動，只是機玄巧合，在擺放市集攤位期間，獲機構委託創作而認識NFT，包括當中運作、應用層面等。由去年開始，他陸續獲商業機構、實體NFT畫廊等邀請，以NFT形式展現其港漫題材畫作。

製作時間相若 第三方助推廣

為了以較高效率的模式進行創作，Felix早年已習慣使用電腦、數碼科技協助創作。由此，在製作方面的時間成本與以往幾乎沒有分別。至於技術及推廣方面遇上的難題，則由第三方機構如畫廊、合作夥伴等協助處理，讓他專注創作。

在創作類型方面，他認為：

因為NFT作品不設形式限制，多了許多空間做創作。

他舉例，其NFT創作可以分為幾個級別，除了一般畫作，「目前還有研究製作動畫及3D頭像作品等，估計完成書展、動漫電玩節的工作後，便着手製作」。另針對Web 3.0領域，已參與一款METAVERSE香港元宇宙遊戲及遊戲頭像設計。

他解釋，近期較多人聯想到與NFT有關的就是頭像，因此認為創作頭像也為大勢所趨，估計主辦單位多以頭像作為類似「以往會員制的其中一種認證或會籍象徵」，並且連結綫下體驗等。

雖然留意到接獲的NFT頭像定單動輒數以千計，有望帶來新商機，可是他提到：「過往有不乏做得急，以投機形式完成一批便無下文的定單。」他指出，目前香港市場的發展未有完整路綫圖，亦似乎難以在數年內追上國際步伐，需靠更多有心改善市場環境的持份者加入。

售近10件作品 最高價約3.5萬

據悉，他至今已出售接近10件作品，當中售價最高作品為《Bitcoin》，達2.8ETH（約3.5萬港元）。他認為，「這些加密藝術作品的定價亦不遜於實體作品，讓一眾數碼藝術家拓展新平台及市場，觸及更多新圈子。」同時，創作者與收藏家之間可以建立直接的關係。

Felix還認為，Web 3.0與綫下體驗密不可分，兩者均可互相帶動，助發掘潛在客群。舉例指，曾經有用戶購入其《香港重機》系列的NFT畫作，首次認識其創作，繼而感興趣參與實體市集活動，面對面認識創作人。因此，他認為，未來舉辦更多互動活動、展覽、推出限量版的實體產品等，也是帶動商機的可行策略。

記者：張寶燕

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