【職場熱話】昔日入U學霸成自己下屬 高級文憑學歷上司稱早入社會發展更好 被嘲「邊個笑到最後都未知」

昔日高不可攀的「學霸」同學，假如一朝風水輪流轉成為了自己下屬，你又會抱持什麼心態面對？有打工仔在香港討論區發文，透露早前公司來了一個職位較他為低的新同事，原來竟是事主當年的同班中學同學，他當年讀書成績優異，次次都是全班頭3名，後來這位「學霸」同學成功進入大學，事主就因公開試失敗只能修讀高級文憑。不過，由於事主比「學霸」同學更早投身社會，因此成功藉着工作努力成功升職。事主對此揚言「當年的中學學霸都只是我下屬」，工作上都要聽從他命令，他更藉此告訴年輕一代，「就算考得差入不到U又如何，現在我發展比當年的中學學霸更好」，語氣顯得甚為自滿。

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不少網友對於事主的沾沾自喜態度頗為不滿，紛紛為「學霸」說好話，有網友直指人生很長遠勝負還未定，「來日方長，邊個笑到最後都未知，可能明天你被人炒了或燉冬菇，改為升他也說不定。」近年本港經濟不景，有網友推斷「學霸」可能之前做大公司遇上裁員，又要養家供樓才會委屈一下，被逼找一些比之前低級的工種做，網友最後亦不忘贈事主一句：「到時分分鐘爬你頭，你不要喊」。

另一些網友就細心分析事主的狹隘心態，「其實樓主是否仍很在意自己沒有讀過大學？如果不是，就不會這樣執著誰人讀過什麼誰人沒有」、「坦白講，出來工作這麼多年仍在想這些事情，叻極有限」。有一位網友更直線抽擊，指事主無份去面試「學霸」，應該不是高層，最多只是中低層，嘲笑事主如此已覺得自己「好巴閉」。

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事實上，討論區中大部分都是力撐「學霸」的「學歷派」，他們認為大學學歷長遠來說始終較為有前途，甚至隨時會彎道超車：「分分鐘遲些爬過你頭」、「但可能他會升得快過你好多」、「有什麼大不了。人家是事業剛起步，而你個位就可能已經是終點」；有網友更作出驚人預言：「你老細請他回來，就是為了鋪路炒你這個低學歷老屎忽。」

另一些「學歷派」打工仔亦指出，大學畢業是社會基本的入場卷，「你在某公司做幾高職位都沒用，只是打工，不要自滿，除非一世不轉工」、「如果你公司不要你或執笠，你試試與你同學一起轉工，你就知分別在哪。你可能因學歷問題連工也沒得見，人要自己增值，不是跟你同學鬥，是跟你自己鬥」、「學霸未必有人脈，早期職位低不出奇，但如果能力真的比你強，同一間公司同一批人脈，好快就升到你頭上。」

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責任編輯：嚴浩文