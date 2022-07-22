【分析｜煤炭股】神華兗礦發盈喜後跌勢喘定　分析料煤價有望維持高位

環球各地今年飽受通脹壓力困擾，其中能源價格急升為主要因素之一，大宗商品價格走勢為今年焦點。煤炭股今年首季亦受惠於價量齊升，股價不斷上揚，但第二季升至高位後顯著回落，至近日稍為喘定。投資界相信下半年煤價有動於高位徘徊，對煤炭股前景依然看好。

三大煤炭股齊發盈喜

三大煤炭股早前均發盈喜，中國神華料上半年純利按年升超過58.5%，主要受惠煤炭平均售價上升；兗礦上半年純利料按年升近2倍，公司指境內外能源價格持續上漲，令主要產品價格維持高位；中煤亦指產品價格高企為發盈喜主要原因。

環渤海動力煤價格指數（BSPI）顯示，內地煤價由今年2月高位每噸759元人民幣，下降至上周三每噸733元人民幣，跌幅接近3%。料第三、四季煤價維持高位。

不過，投資界對於煤炭股前景依然看好。大和預料，動力煤價格有望於今年第三、四季維持高位，維持對中國神華的「買入」評級，更上調股份的目標價至26元。

美銀則認為，兗礦強勁表現主要來自本土及海外能源價格提升，和加強管理抵銷成本增加，給予兗礦能源「買入」評級，目標價31元。

煤炭股周五股價表現呈分化，中國神華 （01088） 跑贏大市，兗礦能源 （01171） 及中煤能源 （01898） 均回軟。

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記者：葉志偉

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