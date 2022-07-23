印度高官飲「聖河」水證乾淨 2日後需飛機送院（有片）

印度旁遮普省政府舉行大型活動，紀念清潔當地「聖河」22周年。期間旁遮普省首席部長曼恩為證河水乾淨，當中飲下一杯「聖河」水。曼恩飲河水的影片亦在網上廣為流傳，惟印度媒體報道指，曼恩2日後就因胃痛緊急入院。

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旁遮普省（Punjab）為紀念清潔「聖河」Kali Bein活動的22周年，周日（17日）舉行慶典，曼恩（Bhagwant Mann）亦有出席。曼恩在河邊用玻璃杯從河中直接取水並飲用，相關影片亦在網絡上廣為流傳，印度當局其後亦有釋出相關圖片。

飲「聖河」水影片

惟《印度快報》（Indian Express）引述消息人士報道，曼恩周二（19日）夜晚因嚴重胃痛，被從位於昌迪加爾（Chandigarh）的官邸用飛機送往位於德里（Delhi）的醫院。

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消息人士指，曼恩的病情被印度當局嚴格保密，故前往德里時身邊無保鏢跟隨。消息人士更指，曼恩的病情和飲用河水有關。

曼恩的辦公室周四（21日）否認報道，指曼恩精神良好，更形容當日行程緊湊。曼恩周三（20日）未有露面，印度媒體《Tribune India》報道指他周四社交平台Twitter出相，出席多位高級警察及官員見面的會議。

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責任編輯：李俊儀

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