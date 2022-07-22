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【簽賬優惠】信銀國際推簽賬回饋計劃 新舊客戶均可享 簽賬及慈善捐款現金回贈

理財智慧 18:15 2022/07/22

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中信銀行（國際）有限公司宣布，推出「賞。回。饋。全城簽賬回饋計劃」，不論是信用卡現有客戶或新客戶，均可享零售簽賬現金回贈及慈善捐款現金回贈。 

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

由即日起至9月30日，中信銀行（國際）信用卡現有客戶，於該行旗下的手機銀行 inMotion「獎賞Go ！」成功登記，憑卡作港幣零售簽賬，均可獲6%現金回贈，活動適用於今年6月30日或之前批核之信銀國際信用卡，信銀國際商務卡除外。至於新客戶成功申請信銀國際Motion信用卡，於發卡後首5個月內更可享額外零售簽賬6%現金回贈迎新優惠至12月31日，連同全年食肆及網上簽賬6%現金回贈優惠，合共可賺取高達12%現金回贈。 

另外，信用卡現有客戶於推廣期內任何一個月份累積港幣簽賬滿3,000元，信銀國際將於2022年11月30日或之前從客戶的合資格信用卡賬戶扣除100元並以客戶的名義捐贈至香港學生輔助會作慈善用途，其客戶將於捐款後5個工作天內獲得100元現金回贈。新客戶同樣於捐款後獲得100元現金回贈。 

 

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責任編輯：羅浩濂

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