倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支

英國上月通脹再創過去40年來新高,醫護不滿加薪幅度落後通脹威脅罷工。倫敦有救護員代表指,目前加薪幅度跑輸通脹甚至不夠支撐日常生活開支,同行都乞求OT增加收入,而他更考慮加入罷工行動。

My London報道,來自新西蘭的奇澤姆(Aaron Chisholm)於倫敦任職救護員超過3年,也是英國總工會(GMB)代表。

奇澤姆透露救護員薪金按年資而定,年資較淺者基本年薪為2.25萬英鎊(約21.1萬港元)。而資深救護員年薪約為2.55萬英鎊(約23.9萬港元),在倫敦工作的薪金會多15%至20%。

但他認為15%至20%的額外收入只不過是杯水車薪:

大家都知道倫敦生活成本遠遠高過全國其他地區,佢哋想畀多15%至20%幫手,但近期根本唔足夠彌補。

(We all know the cost of living here is much higher than the rest of the country. They try to help out with 15-20 per cent. But these days it doesn’t cover it.)