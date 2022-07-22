倫敦救護員求OT 嘆人工跑輸通脹唔夠生活開支

英國上月通脹再創過去40年來新高，醫護不滿加薪幅度落後通脹威脅罷工。倫敦有救護員代表指，目前加薪幅度跑輸通脹甚至不夠支撐日常生活開支，同行都乞求OT增加收入，而他更考慮加入罷工行動。

英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹 【下一頁】

英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4% 【下一頁】

My London報道，來自新西蘭的奇澤姆（Aaron Chisholm）於倫敦任職救護員超過3年，也是英國總工會（GMB）代表。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

奇澤姆透露救護員薪金按年資而定，年資較淺者基本年薪為2.25萬英鎊（約21.1萬港元）。而資深救護員年薪約為2.55萬英鎊（約23.9萬港元），在倫敦工作的薪金會多15%至20%。

但他認為15%至20%的額外收入只不過是杯水車薪：

大家都知道倫敦生活成本遠遠高過全國其他地區，佢哋想畀多15%至20%幫手，但近期根本唔足夠彌補。 （We all know the cost of living here is much higher than the rest of the country. They try to help out with 15-20 per cent. But these days it doesn’t cover it.）

政府本周的薪酬方案提出救護員加薪5%，跑輸9.4%的通脹率。奇澤姆批評政府將上述加薪幅度包裝得很好，試圖將要求獲合理薪酬的人塑造出貪得無厭的形象，同行普遍感到憤慨。

奇澤姆更指救護行業内部的Facebook群組，不時有同行在應付日常開支方面有困難，在該周已經山窮水盡，要乞求超時工作（OT）。

他表示對同行超時工作的情況感到震驚，慨嘆救護員收入不足無奈而自行申請額外工作時數，面對無止境的工作壓力很大。

【英揆之爭】黨內民調明顯落後 辛偉誠批卓慧思減稅致通脹 【下一頁】

英國總工會發起民調，詢問倫敦救護部門成員的罷工意向，結果顯示大部分人都傾向罷工。

奇澤姆強調大部分救護員加入這個行業的初衷絕非為錢，但政府如利用救護員的初心，要求救護員維持低薪且高壓的工作，只會磨滅他們的熱誠。

他警告救護行業本身已存在人手短缺、流失率高及服務延誤等問題，如救護員發起大規模罷工，屆時病人勢必受苦。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!