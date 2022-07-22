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【糧食危機】土耳其︰俄烏將重啟糧食出口　有望緩解糧食危機

環球政經 17:56 2022/07/22

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據外媒報導，土耳其表示，俄羅斯和烏克蘭將於周五（22日）簽署協議，重新開放烏克蘭的黑海港口以進行糧食出口，此舉或能緩解俄烏戰爭而加劇的國際糧食危機。

烏克蘭和俄羅斯都是重要的食品出口國，自俄羅斯軍隊於2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭的港口被俄羅斯黑海艦隊所封鎖，加劇了全球供應鏈的中斷，加上西方對俄國實施的制裁，引發了食品和能源價格的高通脹。

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報道引述土耳其總統辦公室周四（21日）的聲明，該協議原定於周五簽署。聯合國秘書長古特雷斯，亦將前往土耳其伊斯坦堡簽署協議。

俄烏兩國並未證實相關消息，但烏克蘭總統澤連斯基在當晚的講話中暗示，該國的黑海港口可能很快就會解除封鎖。

【延伸閱讀】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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