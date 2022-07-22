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【科技一周回顧】Microsoft Teams死機香港用戶也受影響　Netflix打擊共享帳戶

科技 19:00 2022/07/22

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）

微軟(Microsoft）Teams、Zoom等視像會議軟件的需求在疫情下大增，更成為了不少企業的日常協作工具之一。惟周四（21日）早上開始，已有接近5千名用戶回報Microsoft Teams死機問題，回報問題主要包括Microsoft Teams伺服器連接及應用程式等，是次受影響地區估計包括香港在內。

２/【串流平台】Netflix打擊共享帳戶　要求多個拉丁美洲國家用戶支付費用

串流平台Netflix曾表示，全球有超過1億個未有支付費用的家庭以共享帳戶觀看Netflix的內容。針對該情況，Netflix日前在官網宣佈，於阿根廷、多米尼加、薩爾瓦多等5個拉丁美洲國家推出新措施，以打擊共享帳戶的行為。

>>>【串流平台】Netflix第二季流失近百萬用戶　仍淨賺113億

3/【三星發布會】Samsung新品發布會8月10日舉行　新摺機Galaxy Z Filp 4將登場？

三星（Samsung）周三（20日）宣布將於本港時間8月10日晚上9時舉行「Galaxy Unpacked August 2022」發布會，屆時Samsung Newsroom、 Samsung.com和Samsung的 YouTube頻道上將會同步直播。

>>>【高通芯片】高通技術高峰會提前舉行　料發布Snapdragon 8 Gen 2旗艦芯片

>>>【三星電子】三星擬斥1.6萬億建11座芯片工廠　增美國半導體市場地位

>>>【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠

 

4/【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容

NFT交易騙案頻生，近日甚至有NFT創作者疑借經典沙盒遊戲 《Minecraft》之名行騙，連人帶款消失。《Minecraft》於最新官網網誌表示，禁止將區塊鏈技術整合至遊戲當內，避免玩家的投機行為及違反《Minecraft》長久以來推廣的「共同遊玩」及「創造包容」精神。

責任編輯：曾曉汶

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