【分析｜中資股】中資股業績難樂觀？　大摩：A股中期業績料自2020年首季以來最差

▲ 大摩預期，A股企業中期業績將自2020年首季以來最差。

摩根士丹利指，A股上市公司的中期業績表現料將是自2020年首季以來最差。大摩綜合截至7月18日止合共1688間有作出盈利預告的內地上市企業之公佈後，作出上述結論，約佔A股市場整體上市公司數目3分1。

分析指出，內地清零措施拖累消費及開支，繼而衝擊企業盈利能力。由於整體A股中期業績不樂觀，預示在港上市中資股恐難交出亮麗成績。

據大摩統計，按行業劃分，汽車、多元金融、商業及專業服務行業的A股企業，盈警多於盈喜的比例最高。至於錄得盈喜多於盈警的行業，則只有消費服務、食品及必需品、零售與運輸，合共3個組別的A股企業。

另一大行花旗的分析則料，航空、機械及資源行業，將是中資企業中上半年業績表現最差的行業。

根據內地上市規則，A股上市公司毋須公佈季度未經審核盈利表現，只有錄得淨虧損、由虧轉盈，又或盈利按年變幅逾5成的企業，才需要在正式公佈業績前作出相關公佈。

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責任編輯：余倩敏