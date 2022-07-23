  • 33°C
香港時間 : 2022723日 (六) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人才荒】主僱對薪酬升幅存落差　HR專家：單靠「銀彈策略」難留才

12:00 2022/07/23

分享：

分享：

歐美地區爆發「大辭職潮」，主要是因疫情改變了員工的思維，許多打工仔對原有的工作倦怠感增加，總渴求尋找新出路。

當全球都在搶奪人才，香港企業更要面對移民潮、人才外流的問題，招聘困難度大幅增加，早前甚至有評論指香港已呈「人才空巢化」，令各界感憂慮。有人力資源（HR）專家就強調：「情況並非一面倒」，只要香港企業的​​人才管理政策因時制宜，不再只靠「銀彈策略」吸引本地人才。而是放眼國際，趁歐美地區的「大辭職潮」以不同的福利吸納各地員工，或能解決現有的人手短缺問題。

【人才管理】IT人才難求　報告：可考慮適應性強應徵者

【職場管理】解決職業怠倦問題　HR專家：採用「敏捷式管理」可改善

經歷超過兩年半的疫情，世界正重拾正軌，各行各業逐步復甦。惟目前香港企業仍面對人才短缺的重大挑戰，如何滿足員工需求從而留才，仍是企業和人力資源領袖的當務之急。

人力資源管理諮詢公司瀚納仕（Hays）香港特別行政區執行總監Sue Wei接受本報專訪時也提到，香港近年除了遇上移民潮，不少外地人才都因疫情管制措施影響，尋求回故鄉發展的機會；也有外地人才離開香港，轉投到其他地區如新加坡或杜拜工作。

瀚納仕香港特別行政區執行總監Sue Wei表示，香港企業應放眼國際，不能只以傳統做法，只靠「銀彈策略」吸引本地人才。（陳靜儀攝）

調整招聘策略　往海外覓人才

不過Sue Wei強調，目前香港的情況非想像中如此負面，

情況並非一面倒，因本港長遠的競爭優勢和吸引力仍然存在，例如低稅收及商業法規等，對於人才來說仍有吸引力。雖然歐美人才流入的數量減少，但仍有內地及東南亞地區的人才願意來港工作。

但她又指，全球各地對人才的競爭現時變得更為激烈，香港企業不能鬆懈，必須加緊腳步，設法吸引及留住人才。

Sue Wei直言，過往香港企業要爭奪人才，或會採用「銀彈策略」。不過在後疫情時期，或難達到打工仔的期望，

薪酬對於打工仔來說，仍是相當重要。但畢竟目前全球經濟依然處於復甦的階段，企業的預算或難以配合員工對薪酬升幅的期望，所以單靠銀彈策略並非最合適的方法。

她引述該企的《2022亞洲地區薪酬指南》報告指，超過四分之一的打工仔期望加薪可超過10%，惟大部分僱主都表示，只願意向員工加薪大約3%至6%，「雖然面對激烈的人才爭奪戰，企業與員工對於薪酬升幅，目前仍存有極大落差。」

留意不同國家法規　確保員工權利

面對銀彈策略失效，Sue Wei建議香港企業應調整人才招聘策略，不應再如傳統般死板，只尋求在本地工作的員工，可多考慮招聘在外地工作的人才，以遙距模式工作，「這也可讓想移民的員工，多一項選擇。」她解釋，疫情令全球工作模式改變，大眾都已習慣「Work from home」或「Work from Anywhere」，遙距工作其實已不成問題。

她另提到，歐美地區爆發「大辭職潮」，主要是因疫情改變了員工的思維，許多打工仔對原有的工作倦怠感增加，總渴求尋找新出路，「香港企業正可藉此為外地員工提供新鮮感。」惟她也提醒企業，在招聘外地員工在外地工作時，也應留意不同國家的法規，有需要也應尋求法律人士求助，確保員工權利的同時，對其企業也有一定保障。

【職場文化】企業推行「員工表揚計畫」　員工離職機會降56%

記者：曾曉汶

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

https://event.hket.com/article/3298347?r=cpstni

相關文章

【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行
2022/06/10
【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
2022/06/09
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
2022/06/07
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理
2022/05/31
【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理

你可能感興趣

【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行
19:00 2022/06/10
【職場福利】「無限休假」政策成新興趨勢　HR專家四招助推行
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
09:30 2022/06/09
【職場趨勢】全球科技初創現裁員潮　5月約1.7萬人被解僱
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
15:03 2022/06/07
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
人力資源 商業法規 疫情 裁員 就業 職位招聘 職場文化 新加坡 亞洲 杜拜

下一篇文章

【港元定存】恒生罕有搶港元短存 另8.88厘高息王倒數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存8.88厘高息王 最後召集
【港元定存】港元定存8.88厘高息王 最後召集
【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.9厘 中美資大行罕有搶人幣
【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.9厘 中美資大行罕有搶人幣
【港元定存】恒生罕有搶港元短存 另8.88厘高息王倒數
【港元定存】恒生罕有搶港元短存 另8.88厘高息王倒數
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【美元定存】1年美元定存最高3.4厘 虛銀罕有猛搶美金
【美元定存】1年美元定存最高3.4厘 虛銀罕有猛搶美金
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款