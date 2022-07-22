▲ 【加密貨幣】美國SEC指控前Coinbase員工涉嫌內幕交易 向親友透露即將上架虛幣、非法獲利1100萬美元

美國證交會（SEC）及司法部周四宣布，將向前Coinbase（美：COIN）產品經理Ishan Wahi以及他多位親友提訴，原因是Ishan Wahi在任職期間涉嫌多次內幕交易，非法獲利超過1100萬美元（約8580萬港元）。

SEC 在華盛頓州西雅圖聯邦地方法院提起訴訟，指控 Ishan Wahi、他的兄弟 Nikhil Wahi及朋友 Sameer Ramani 違反了證券法的反欺詐條款，並尋求永久禁制令、追繳的非法所得款項及進行民事處罰等。

Ishan涉向親友透露代幣上架消息

SEC指控稱，Ishan Wahi在Coinbase 工作期間負責協調該平台公開加密資產或代幣上線公告，包括哪些可在平台交易。

Coinbase 將此類信息視為機密，並警告員工不要根據該信息進行交易或向他人提供信息。然而，至少從 2021 年 6 月到 2022 年 4 月，Ishan 違反職責，一再向他的兄弟 Nikhil Wahi及朋友 Sameer Ramani 透露即將發布的上市公告的時間和內容。

代幣上架短期內即沽貨獲利

在這些通常導致資產價格上漲的公告之前，Nikhil Wahi 和 Ramani 據稱購買了至少 25 種加密資產，其中至少 9 種被定義為證券，涉案人通常在公告發布後不久即沽出獲利，長期內幕交易產生總計超過 110 萬美元的非法利潤。

今次案件也衍生另一問題，SEC將Coinbase 至少9種已上市數位資產定位為未註冊證券。Coinbase 向SEC 提交了一份請願書，要求其啟動規則制定程序，詳細說明將如何將聯邦證券法應用於加密資產。Coinbase稱：「證券法並不適合管理數字資產。試圖將這種不合適的法律應用於加密會產生許多問題」

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