  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】美國SEC指控前Coinbase員工涉嫌內幕交易　向親友透露即將上架虛幣、非法獲利1100萬美元

股市 17:27 2022/07/22

分享：

分享：

【加密貨幣】美國SEC指控前Coinbase員工涉嫌內幕交易　向親友透露即將上架虛幣、非法獲利1100萬美元

美國證交會（SEC）及司法部周四宣布，將向前Coinbase（美：COIN）產品經理Ishan Wahi以及他多位親友提訴，原因是Ishan Wahi在任職期間涉嫌多次內幕交易，非法獲利超過1100萬美元（約8580萬港元）。

SEC 在華盛頓州西雅圖聯邦地方法院提起訴訟，指控 Ishan Wahi、他的兄弟 Nikhil Wahi及朋友 Sameer Ramani 違反了證券法的反欺詐條款，並尋求永久禁制令、追繳的非法所得款項及進行民事處罰等。

Ishan涉向親友透露代幣上架消息

SEC指控稱，Ishan Wahi在Coinbase 工作期間負責協調該平台公開加密資產或代幣上線公告，包括哪些可在平台交易。

Coinbase 將此類信息視為機密，並警告員工不要根據該信息進行交易或向他人提供信息。然而，至少從 2021 年 6 月到 2022 年 4 月，Ishan 違反職責，一再向他的兄弟 Nikhil Wahi及朋友 Sameer Ramani 透露即將發布的上市公告的時間和內容。

代幣上架短期內即沽貨獲利

在這些通常導致資產價格上漲的公告之前，Nikhil Wahi 和 Ramani 據稱購買了至少 25 種加密資產，其中至少 9 種被定義為證券，涉案人通常在公告發布後不久即沽出獲利，長期內幕交易產生總計超過 110 萬美元的非法利潤。

今次案件也衍生另一問題，SEC將Coinbase 至少9種已上市數位資產定位為未註冊證券。Coinbase 向SEC 提交了一份請願書，要求其啟動規則制定程序，詳細說明將如何將聯邦證券法應用於加密資產。Coinbase稱：「證券法並不適合管理數字資產。試圖將這種不合適的法律應用於加密會產生許多問題」

油價、黃金見底未？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【加密貨幣】加密貨幣交易所Blockchain.com將裁員25%　並取消數個國際擴張計劃

【加密貨幣】以太幣重上1500美元、低位累彈約6成　分析：宏觀逆風未改、短期反彈後須謹慎

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

美股 虛擬貨幣 港元 西雅圖 美國 美元

上一篇文章

財經台今日精選（2022年7月22日）

下一篇文章

酒館加大排檔新策略 促進潛在增長動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌13點、納指期貨跌0.6%　Snap績差盤前挫27%、累Meta跟跌逾4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌13點、納指期貨跌0.6%　Snap績差盤前挫27%、累Meta跟跌逾4%（不斷更新）
【芯片大戰】中芯國際升逾1%　芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破　交付7納米芯片
【芯片大戰】中芯國際升逾1%　芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破　交付7納米芯片
【港股市況】恒生指數全日升34點　滙豐升0.8%、騰訊逆市軟　賭場明起有限度開放、金沙升近4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升34點　滙豐升0.8%、騰訊逆市軟　賭場明起有限度開放、金沙升近4%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部、成外資投行首例　滙豐：對業務沒影響
【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部、成外資投行首例　滙豐：對業務沒影響
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港2% 夜期升143點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港2% 夜期升143點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款