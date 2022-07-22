【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售

被喻為「龍床盤」的屯門菁雋，勝在入場價平，而且租金回報率相對高，向來吸引投資者入市。

今次放盤單位為低層20室，實用面積170平方呎，開放式間隔，現叫價330萬元，可借九成按揭，首期僅33萬元，以利率2.5厘，分30年計，月供11,735元，最低每月入息要求約28,106元。

放盤單位 屯門菁雋低層20室（物業編號：AN225562） 實用面積 170平方呎 間隔 開放式 叫價 330萬元（更新日期：7月20日） 賣點 有匙可睇、東南開揚、低首期上車、方便之選

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