【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售

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被喻為「龍床盤」的屯門菁雋，勝在入場價平，而且租金回報率相對高，向來吸引投資者入市。
今次放盤單位為低層20室，實用面積170平方呎，開放式間隔，現叫價330萬元，可借九成按揭，首期僅33萬元，以利率2.5厘，分30年計，月供11,735元，最低每月入息要求約28,106元。
|放盤單位
|屯門菁雋低層20室（物業編號：AN225562）
|實用面積
|170平方呎
|間隔
|開放式
|叫價
|330萬元（更新日期：7月20日）
|賣點
|有匙可睇、東南開揚、低首期上車、方便之選
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢