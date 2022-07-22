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【帶你睇盤】屯門「龍床盤」菁雋170呎單位　叫價330萬放售

股樓投資 18:57 2022/07/22

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被喻為「龍床盤」的屯門菁雋，勝在入場價平，而且租金回報率相對高，向來吸引投資者入市。 

今次放盤單位為低層20室，實用面積170平方呎，開放式間隔，現叫價330萬元，可借九成按揭，首期僅33萬元，以利率2.5厘，分30年計，月供11,735元，最低每月入息要求約28,106元。 

放盤單位 屯門菁雋低層20室（物業編號：AN225562）
實用面積 170平方呎
間隔 開放式
叫價 330萬元（更新日期：7月20日）
賣點 有匙可睇、東南開揚、低首期上車、方便之選
    點擊圖片放大
    +4
    +3

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3onCkHn

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 菁雋 祥益地產

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