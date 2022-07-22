【科技人才】東京大學開設元宇宙工程學系　培育數碼轉型人才

企業在疫情下加速數碼轉型，惟現時不少企業面對缺科技人才的挑戰。為解決科技人才荒，培育更多數碼轉型人才，日本東京大學日前宣布，開設元宇宙工程學系（ Faculty of Metaverse Engineering ），作為對策。

東京大學工程學院表示，設立該元宇宙工程學系，讓所有人都能獲取最新資訊及實踐技能，將採用數碼技術創造學習場域。同時是不分年齡、性別、職位、居住地方等，人人均可學習工程和信息的教育體系，以推動多元共融（Diversity and Inclusion），並培育數碼轉型（Digital Transformation）人才。

尤其是向女性中學生，傳達工程學及相關資訊的吸引力，加速培育多元數碼轉型人才。

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該大學除了提供校內學生工程學職涯的相關資訊外，也為高中生、社會人士，提供職業教育、工程學教育、專業知識等新課程。具體將推出3大項目，包括整合工程學就職資訊的網站、潛在工程學教育學程、專業知識更新學程。

責任編輯：張寶燕

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