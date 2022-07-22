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【跨境保險】中銀人壽：業界仍就大灣區保險售後服務中心商討細節　涉複雜險種及理賠等事項

Hot Talk 17:03 2022/07/22

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中銀人壽執行總裁鄧子平指，業界仍就大灣區保險售後服務中心商討細節，當中涉及複雜險種及理賠等事項。

中港封關兩年，中銀人壽執行總裁鄧子平指本港保險業目前聚焦於本地客戶，如銷售年金產品、發展網上銷售渠道，並提升年青客戶佔比。與此同時，公司亦會利用這段時間，為通關後的內地訪港旅客銷售機會作好準備，包括提供完備產品、提升數碼化讓內地客戶跨境管理保單，並建立健康生態圈。

大灣區保險售後服務中心一直只聞樓梯響，鄧子平透露，大灣區的保險銷售涉及相對複雜的險種，而且理賠服務及繳交保費等與資金流動相關的服務之細節，亦需要較多時間處理，業界已一直與各方就此溝通。

指本港保險公司不可能取代內地保險公司

被問到通關後內地訪客會否一如以往重新來港投保，鄧子平指內地涉及投資成份的保險產品，主要是以人民幣計價，這些產品的投資市場也主要是內地。因此，倘內地客戶有意在境外投資，又或期望透過保險接觸人民幣以外貨幣相關的投資，本港所提供的產品會較適合他們。此外，部份內地高端客戶屬意享有境外醫療服務，鄧子平認為本港保險公司在這方面的覆蓋也較內地同業強。

不過，他直言本港保險公司不可能取代內地保險公司，因內地客是否來港投保很視乎自身需求，以一些與港元或美元資產相關的保險產品為例，或關乎部份內地客戶的財富傳承需要。基於不同內地客戶需要不同，他指「跨境保險通」縱使可給內地客戶多些選擇，但卻不存在開通後所有內地客戶湧至本港保險公司投保的可能。

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記者：余倩敏

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