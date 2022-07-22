  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普京力推俄羅斯國產茶 嫌可樂太多化學物質

環球社會熱點 18:00 2022/07/22

分享：

分享：

西方多間企業在俄烏爆發戰爭後撤出俄羅斯，包括飲品業龍頭可口可樂（Coca Cola）。而俄羅斯總統普京近日就表示，可樂含有太多化學物質，向民眾推介俄羅斯國產的草本茶。

【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相 【下一頁】

可口可樂、星巴克（Starbucks）及麥當勞（McDonald's）早前都相繼宣布撤出俄羅斯市場，回應俄羅斯對烏克蘭的持續軍事攻勢。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

普京（Vladimir Putin）推介的這款茶名為Ivan Tea，是用火草（Fireweed）的葉發酵而製成。Ivan Tea含有16種氨基酸，俄羅斯人相信它有抗炎的功效。

俄媒RT報道，Ivan Tea生産商聯盟的代表赫雷諾夫（Alexander Khlynov）早前與普京會面，游説政府協助提高Ivan Tea的產量。

有指赫雷諾夫成功游説普京，普京同意將方案轉交俄羅斯農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）。

普京周三（20日）出席一個論壇更表示，他覺得可樂「全部都係化學物質」（which is all chemicals），而Ivan Tea肯定比可樂有效果很多。

英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片） 【下一頁】

美國前總統特朗普（Donald Trump）一向愛飲健怡可樂，出席聯合國大會午宴時，曾使用可樂代替紅酒來向各國領袖祝酒。他更在白宮辦公室内用紅色掣通知白宮管家為其送來可樂。

不過原來特朗普早在2012年時，曾經在Twitter發文指健怡可樂不健康。特朗普表示他從未見過有飲開健怡可樂的人會瘦，又指飲得愈多，增磅愈多。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】凱特曾用化名購物 原因不止為安全？
今日
【英國王室】凱特曾用化名購物 原因不止為安全？
【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相
今日
【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相
【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
2022/07/21
【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國
2022/07/21
美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國
【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁
2022/07/20
【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁

你可能感興趣

【英國王室】凱特曾用化名購物 原因不止為安全？
今日 12:41
【英國王室】凱特曾用化名購物 原因不止為安全？
【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相
今日 13:25
【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相
【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
17:58 2022/07/21
【北溪一號】俄羅斯恢復天然氣 供應量減至3成
經濟 軍事 俄羅斯 普京 可口可樂 制裁 飲品 麥當勞 特朗普

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）
英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）
Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土
Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月22日 時間18:00）
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
【烏克蘭戰爭】俄增不友好國家名單 烏克蘭糧食料恢復出口（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄增不友好國家名單 烏克蘭糧食料恢復出口（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款