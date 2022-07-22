普京力推俄羅斯國產茶 嫌可樂太多化學物質

西方多間企業在俄烏爆發戰爭後撤出俄羅斯，包括飲品業龍頭可口可樂（Coca Cola）。而俄羅斯總統普京近日就表示，可樂含有太多化學物質，向民眾推介俄羅斯國產的草本茶。

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可口可樂、星巴克（Starbucks）及麥當勞（McDonald's）早前都相繼宣布撤出俄羅斯市場，回應俄羅斯對烏克蘭的持續軍事攻勢。

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普京（Vladimir Putin）推介的這款茶名為Ivan Tea，是用火草（Fireweed）的葉發酵而製成。Ivan Tea含有16種氨基酸，俄羅斯人相信它有抗炎的功效。

俄媒RT報道，Ivan Tea生産商聯盟的代表赫雷諾夫（Alexander Khlynov）早前與普京會面，游説政府協助提高Ivan Tea的產量。

有指赫雷諾夫成功游説普京，普京同意將方案轉交俄羅斯農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）。

普京周三（20日）出席一個論壇更表示，他覺得可樂「全部都係化學物質」（which is all chemicals），而Ivan Tea肯定比可樂有效果很多。

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美國前總統特朗普（Donald Trump）一向愛飲健怡可樂，出席聯合國大會午宴時，曾使用可樂代替紅酒來向各國領袖祝酒。他更在白宮辦公室内用紅色掣通知白宮管家為其送來可樂。

不過原來特朗普早在2012年時，曾經在Twitter發文指健怡可樂不健康。特朗普表示他從未見過有飲開健怡可樂的人會瘦，又指飲得愈多，增磅愈多。

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責任編輯：鄭錦玲

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